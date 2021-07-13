Стоп коронавирус: За прививку от ковида дарят месяц бесплатного просмотра кино и сериалов

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Все россияне, кто в ближайшее время сделает прививки от коронавируса, получат в подарок месяц бесплатного просмотра ТЕЛЕканалов, кино и сериалов. Акцию «Прививайся» запустил мультиплатформенный оператор Триколор. Таким образом оператор хочет поблагодарить и поддержать людей, проявляющих заботу о себе и окружающих.

Принять участие можно с 9 июля по 15 августа. В этот период достаточно поставить первую дозу вакцины и заполнить заявку на сайте tricolor.tv. Регистрация простая и займет не более минуты. К заявке нужно приложить снимок документа, подтверждающего вакцинацию, или QR-код.

- Месяц бесплатного просмотра каналов и фильмов будет предоставлен как действующим клиентам, так и тем, кто не подписан на услуги Триколора, – отметили в пресс-службе компании. – В первом случае мы дарим нашим клиентам доступ к контенту через спутник и в онлайне. Во втором – каждый, кто сделает прививку и подаст заявку, получит аналогичный доступ в онлайн-сервисе kino.tricolor.tv либо через приложение «Триколор Кино и ТВ» на мобильных устройствах и Smart TV.

Акция проходит при поддержке интернет-ресурса стопкоронавирус.рф.

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Нынешняя социальная инициатива Триколора – не первая. Когда началась пандемия коронавируса, оператор первым предоставил услуги собственного колл-центра для создания в Санкт-Петербурге единой горячей линии 122, где отвечали на звонки встревоженных россиян. Сотрудники буквально за несколько дней прошли специальное обучение и предоставляли актуальную информацию о темпах распространения и борьбе с инфекцией. В сутки диспетчеры принимали по 10 тысяч звонков.

Прошлой весной, когда россияне были вынуждены находиться на самоизоляции, оператор позаботился и о досуге. Триколор предоставил всем жителям России бесплатный доступ к более чем ста популярным общероссийским и тематическим каналам, в том числе и детским.

Не забыл оператор и о школьниках, которым, несмотря на пандемию, нужно было готовиться к предстоящим экзаменам. Вместе с Минпросвещения был запущен образовательный телеканал «МОЯ ШКОЛА в online», который помогал старшеклассникам готовиться к экзаменам в дистанционном формате.