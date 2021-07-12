Ростуризм и архитектурная премия АРХИWOOD сформировали состав жюри конкурса «Лучший отель из дерева»

30 июля 2021 завершается приём заявок на конкурс «Лучший отель из дерева». Это специальный приз, который совместно учредили Ростуризм и общероссийская архитектурная премия АРХИWOOD.

Подать заявку можно на сайте. Принимаются проекты загородных отелей, кемпингов, глэмпингов, построенных с 2009 по 2021 год. Проект вместимостью свыше 15 номеров должен входить в Федеральный перечень туристических объектов.

Конкурс стартовал 13 мая. За полтора месяца в оргкомитет поступили десятки интересных предложений. География проектов обширна: Алтай, Мурманская область, Карелия, Казань, Чувашия, Адыгея, Бурятия, Владимирская, Вологодская, Липецкая, Костромская области. Концепции тоже впечатляют. Например, в Мурманской области есть отель, на территории которого можно поймать северное сияние. На Алтае появился проект московских Сандуновских бань. А в Пушкинских горах ждёт всех в гости «Арина Р» – так называется литературный отель в Михайловском.

«Нашей специальной номинацией мы хотели бы привлечь внимание к теме деревянной архитектуры в отельном строительстве и абсолютно очевидному тренду – отдыху на природе, - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. - В прошлом году мы видели полную загрузку в глэмпингах, в отелях, которые предоставляли услуги размещения в отдельных загородных домах и очевидно, что таких отелей в нашей стране не хватает. Конечно, это не говорит о том, что урбанистика отошла на второй план. Появилась тенденция к комбинации атмосферных прогулок, экскурсий по крупным городам-миллионникам и размещению в пригороде, что позволит сочетать разные форматы отдыха. Естественная среда, «живые» материалы – все это не только про актуальные эко-стандарты, а про образ жизни современного человека, который сегодня возвращается к природе, и этой тенденции должны отвечать архитектурные решения в строительстве современных отелей».

Основной критерий оценки участников конкурса – архитектурная и экологическая составляющая. В жюри конкурса вошли: Зарина Догузова, глава Ростуризма; Елена Лысенкова, замглавы Ростуризма; Александр Львовский, генеральный партнёр и организатор премии АРХИWOOD, директор московского представительства компании «Росса Ракенне СПб» (HONKA); Николай Белоусов, архитектор, руководитель «Архитектурной мастерской Н.В. Белоусова»; Владимир Кузьмин, руководитель архитектурного бюро «Поле-Дизайн»; Николай Малинин, куратор премии АРХИWOOD; Тимофей Кононенко, председатель комитета по культурно-познавательному туризму Российского союза туриндустрии, руководитель рабочей группы по туризму Общественного совета при Рослесхозе.

Также в жюри – Ксения Собчак, телеведущая, журналист, а также взыскательный клиент, ценитель красивой и комфортной жизни, приверженец экологичного подхода во всём.

«Наконец-то, и у нас взялись за архитектуру отелей. Рада, что в России стали ценить архитекторов, которые умеют создавать экологичное пространство для отдыха. Вкус к такой архитектуре ещё только формируется, но уже сейчас запросы современных путешественников стали шире. В тренде лаконичность и функциональность, либо арт-объекты с интересным воплощением архитектурной мысли», – отметила Ксения Собчак.

Первого победителя конкурса «Лучший отель из дерева» определит жюри. Второго – народное голосование на сайте. Церемония награждения состоится в середине сентября этого года.