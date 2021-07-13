Анекдоты: Говорят, что кошки и дрессировка несовместимы. Это неправда. Мой кот выдрессировал меня за два дня

Ученые утверждают, что рыба способствует развитию головного мозга.

Пойду-ка дам сыну леща!

* * *

- Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, Вluеtооth-гарнитуру самую дешевую.

- А какая у вас модель телефона?

- Да нет у меня телефона. Я просто на улице сам с собой разговариваю, хочу, чтобы люди не шарахались.

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- Милый, скажи мне, пожалуйста, а ты других женщин до меня любил?

- Ну что ты, милая! Так, уважал немножко...

* * *

А знаете ли вы, что собаки, лающие на вас из подворотни, в следующей жизни становятся работниками регистратуры?

* * *

Не делай никому зла, ибо оно вернется!

Делай добро, оно не возвращается никогда.

* * *

Вчера мне было скучно, и я написала в Фейсбуке незнакомому мужчине под фото: «Ты меня совсем не любишь».

Сегодня в гостях у меня было 365 его друзей во главе с его женой... Мужик, если ты живой, прости!

* * *

Рецепт приготовления яичницы:

- Жена, я жрать хочу!!!

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Научное название Буратино - антропоморфный дендромутант.

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Хорошие новости! Темпы роста количества заболевших ковидом начинают ускоряться более медленными темпами.

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Криминальная хроника:

- Угнан «Москвич-412» 1975 года выпуска. Смысл выясняется.

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- Мой такой молодец! Никогда не забывает про

годовщину нашей свадьбы.

- Мой лучше! Он эту дату совсем не помнит. Поэтому я регулярно напоминаю о ней и всегда получаю подарок.

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Если ты понятия не имеешь, какой фигней занимаешься, назови это аналитической работой.

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Табличка на воротах дома:

«Собака не злая. Но любит смотреть, как я выбрасываю вас с крыльца!»

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- Мадам, можно за вами приударить?

- Не приубейтесь.

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- Hет, деньги не пpиносят счастья. Богатые люди тоже бывают несчастны.

- Это веpно. Только в любом случае пpиятнее плакать в лимузине, чем в тpамвае.