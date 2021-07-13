Анекдоты: Говорят, что кошки и дрессировка несовместимы. Это неправда. Мой кот выдрессировал меня за два дня

Ученые утверждают, что рыба способствует развитию головного мозга.
Пойду-ка дам сыну леща!
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- Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, Вluеtооth-гарнитуру самую дешевую.
- А какая у вас модель телефона?
- Да нет у меня телефона. Я просто на улице сам с собой разговариваю, хочу, чтобы люди не шарахались.
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- Милый, скажи мне, пожалуйста, а ты других женщин до меня любил?
- Ну что ты, милая! Так, уважал немножко...
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А знаете ли вы, что собаки, лающие на вас из подворотни, в следующей жизни становятся работниками регистратуры?
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Не делай никому зла, ибо оно вернется!
Делай добро, оно не возвращается никогда.
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Вчера мне было скучно, и я написала в Фейсбуке незнакомому мужчине под фото: «Ты меня совсем не любишь».
Сегодня в гостях у меня было 365 его друзей во главе с его женой... Мужик, если ты живой, прости!
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Рецепт приготовления яичницы:
- Жена, я жрать хочу!!!
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Научное название Буратино - антропоморфный дендромутант.
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Хорошие новости! Темпы роста количества заболевших ковидом начинают ускоряться более медленными темпами.
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Криминальная хроника:
- Угнан «Москвич-412» 1975 года выпуска. Смысл выясняется.
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- Мой такой молодец! Никогда не забывает про
годовщину нашей свадьбы.
- Мой лучше! Он эту дату совсем не помнит. Поэтому я регулярно напоминаю о ней и всегда получаю подарок.
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Если ты понятия не имеешь, какой фигней занимаешься, назови это аналитической работой.
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Табличка на воротах дома:
«Собака не злая. Но любит смотреть, как я выбрасываю вас с крыльца!»
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- Мадам, можно за вами приударить?
- Не приубейтесь.
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- Hет, деньги не пpиносят счастья. Богатые люди тоже бывают несчастны.
- Это веpно. Только в любом случае пpиятнее плакать в лимузине, чем в тpамвае.