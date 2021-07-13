«Новые люди» передали в ЦИК документы для заверения списка кандидатов

Cлева направо: Сангаджи Тарбаев, Дарья Садовская, Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Александр Хуруджи. Фото: Алиса ТИТКО

Партия «Новые люди» предоставила 9 июля в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы. Федеральную часть списка возглавили председатель «Новых людей» Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Выдвинуты кандидаты по 37 территориальным группам - всего 239 кандидатов. Также 215 кандидатов по одномандатным округам.

- Наши кандидаты уже делают очень много для своих регионов и жителей. И идти во власть для них - это возможность еще больше помогать людям. Среди наших кандидатов - лидеры общества. Это и урбанисты, и экологи, врачи, мамы, юристы. Они все имеют новые решения для страны, - рассказал председатель «Новых людей» Алексей Нечаев.

Позитивная повестка

Представители партии рассказали, что процесс подачи документов для заверения списков кандидатов на выборах был простым.

- Там невозможно ошибиться, техническая сторона проще. Более важным для нас было подобрать кандидатов, которые действительно хотят идти в политику, потому что в России это действительно непросто, - сказал Алексей Нечаев.

Сардана Авксентьева заявила, что партия идет на выборы с позитивной повесткой. По ее мнению, страна требует перемен, и партия «Новые люди» готова их предложить.

- Наша отличительная черта от других партий - это сильная региональная повестка. Мы говорим о необходимости развития регионов, о поддержке, о том, что нужно больше денег оставлять на местах - там, где живут люди, - сказала Сардана Авксентьева.

Среди кандидатов от «Новых людей» на выборы идет правозащитник Александр Хуруджи.

- Мы продолжаем защищать людей. Они чувствуют свою незащищенность. Необходимы структурные изменения. Считаю, что нас очень многие поддержат, потому что люди знают нас по реальным делам, - сказал Александр Хуруджи.

Развивать медицину и снять налоговый пресс

Московский список возглавляет Сангаджи Тарбаев, который ранее занимался межнациональными отношениями и молодежной политикой. Также он пойдет на выборы как кандидат по одномандатному округу в Кунцевском округе Москвы.

- Вопросы молодежной политики я также продолжаю изучать и знаю, что есть проблемы с трудоустройством молодежи сразу после окончания вузов, - рассказал Сангаджи Тарбаев.

Решение для выпускников, которых не хотят брать на работу без опыта, уже найдено. Сангаджи Тарбаев предлагает ввести льготы для работодателей, которые возьмут на работу выпускников.

Инициативы уже подготовлены и в сфере медицины. От партии «Новые люди» в политику собирается врач Мариинской больницы Дарья Садовская. Она считает, что нужно решить вопрос с гигантскими очередями на УЗИ, МРТ и развивать дистанционную телемедицину.

- Я сейчас продолжаю работать в красной зоне. Когда пришел ковид, то поняла, что стране нужны перемены. Начинать нужно с первичного звена здравоохранения. Человек должен иметь возможность записаться к терапевту, гинекологу, стоматологу у себя в поликлинике, чтобы ему не нужно было идти в частную клинику, - сказала Дарья Садовская, кандидат от партии.

Партия «Новые люди» идет на выборы с тремя основными идеями: новая федерализация - нужно поменять бюджет, новая экономическая политика - нужно снизить налоговый пресс, новое самоуправление - люди должны выбирать мэров, губернаторов, главного тренера сборной по футболу, учительские советы.

- Давайте люди будут выбирать, а не начальство сверху назначать, - предложил Алексей Нечаев.