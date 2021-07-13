Вопрос дня: А что еще нужно обязательно возродить в России? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Максим СУРАЙКИН, глава «Коммунистов России»:

- Надо добиться упрощения режимов для тех, кто имеет возможность и желание приобрести летательный аппарат. Нужно возродить сеть фельдшерских пунктов, покрывающую всю страну. И необходимо, чтобы дома культуры были в каждом поселке.

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Вернуть бы слаженную систему гидрометеостанций в Заполярье. В СССР были созданы отличные условия на гидрометеорологических, пусть и труднодоступных станциях, куда приезжали люди, дававшие важнейшую информацию для прогнозов погоды и не только. Но найдем ли мы сейчас пятьсот или тысячу классных специалистов, готовых как минимум пять лет провести в суровых условиях?

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат:

- Возродить, дотируя, тиражи хороших газет. Тех, что соревнование с интернетом не проиграли! А часть их тиража раздавать людям бесплатно. Еще нужен бесплатный проезд для ветеранов по единому удостоверению - от Москвы до Магадана. Плюс вернуть прежние нормы застройки.

Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран группы «Вымпел»:

- Надо возрождать многоступенчатую систему воспитания и подготовки защитников страны - от системного обучения ребенка до обучения кадров взрослых.

Владимир ПЛЮЩЕВ, заслуженный тренер России по хоккею:

- В былые времена, когда спорт был государственной политикой, мы побеждали на Олимпиадах и чемпионатах мира. Сейчас в спорте правят бал отдельные господа, у которых принцип: ты мне нравишься или не нравишься. Если вернуть системное воспитание игроков, тренеров, менеджеров - вместо непрофессионализма получим эффективную цепочку. Ведь, хотя в хоккейных школах и остались базовые основы подготовки, это не те школы, где ребятам давали бесплатно экипировку и они ездили на бесплатные сборы. Чтобы это возродить, вернуть массовость, нужна высшая государственная воля.

Марина, читательница сайта KP.RU:

- Возродить систему наставничества: молодой специалист приходит на производство - ему назначают наставника-опекуна на полгода-год...