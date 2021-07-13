Темнокожий Эрик Адамс объявлен победителем праймериз в Нью-Йорке

Эрик Адамс. Фото: REUTERS

На состоявшихся первичных выборах среди демократов, претендующих на пост мэра Нью-Йорка, уверенную победу одержал действующий президент Бруклина Эрик Адамс. Теперь именно он должен стать кандидатом на пост главы города Большого Яблока, пишет CBSNEWS.

Победа Адамса не стала неожиданностью ни для его сторонников, ни для его оппонентов – 60-летний политик лидировал и по результатам промежуточного подсчета голосов.

Если Адамсу удастся занять место градоначальника (а у него есть на это все шансы), он станет вторым в истории Нью-Йорка чернокожим мэром. Первым был демократ Дэвид Динкинс, стоявший у руля города в 1990-1993 годах и уступивший место адвокату Трампа, республиканцу Руди Джулиани.

Эрик Адамс занимает должность президента Бруклина, самого населенного боро (административной единицы) Нью-Йорка, с 2013 года. До этого Адамс был сенатором штата, а еще ранее – служил в городской полиции, откуда уволился в звании капитана.

Главными соперниками-однопартийцами Адамса в борьбе за кресло мэра Нью-Йорка считались экс-комиссар Департамента санитарии города Кэтрин Гарсия и активистка движения за гражданские права, юрист Майя Вайли, ранее бывшая помощницей действующего градоначальника Билла де Блазио.

Адамс настолько уверен в своей победе, что уже запланировал свою встречу с президентом Байденом.