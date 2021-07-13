Отдыхать, так с музыкой! «Хор Турецкого» выступит с концертами в курортных городах

«Хор Турецкого» выступит с концертами в курортных городах. Фото предоставлено пресс-службой BY.
12 уникальных голосов «китов» российской эстрады услышат жители и гости Сочи, Ялты, Геленджика и других популярных курортных городов. СолистыХора Турецкого исполняют музыкальные хиты для слушателей любящих жизнь, независимо от их возраста. Нескучная классика, авторские новинки и зажигательные летние композиции прозвучат на этот раз под жарким южным солнцем!
Классика? Джаз? Рок? Опера? Мировые поп-хиты? Каждый сможет услышать свою «ту самую» песню и подпевать солистам арт-группы. Летом музыка звучит громче, и настроение становится лучше!
При поддержке Министерства культуры РФ. Партнер проекта – российский коммуникационный бренд-конструктор BY. Вместе с «Хором Турецкого» и SOPRANO бренд BY подготовил специальный номер: сказочная, но при этом очень современная Баба Яга исполнит одну из песен вместе с артистами на одной сцене. А вот какую и где именно - следите за анонсами в вашем городе!
Фото предоставлено пресс-службой BY.
Даты проведения летних концертов:
18 июля – Ейск
19 июля – Новороссийск
20 июля - Геленджик
21 июля – Адлер
21 июля – Анапа (SOPRANO)
22 июля – Сочи
10 августа – Ялта (SOPRANO)
11 августа – Севастополь (SOPRANO)
12 августа – Симферополь (SOPRANO)
16 августа – Геленджик (SOPRANO)
17 августа – Ольгинка (SOPRANO)
18 августа – Новороссийск (SOPRANO)
16 сентября – Ялта
17 сентября – Сочи
Фото предоставлено пресс-службой BY.