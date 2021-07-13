Отдыхать, так с музыкой! «Хор Турецкого» выступит с концертами в курортных городах

«Хор Турецкого» выступит с концертами в курортных городах. Фото предоставлено пресс-службой BY.

12 уникальных голосов «китов» российской эстрады услышат жители и гости Сочи, Ялты, Геленджика и других популярных курортных городов. СолистыХора Турецкого исполняют музыкальные хиты для слушателей любящих жизнь, независимо от их возраста. Нескучная классика, авторские новинки и зажигательные летние композиции прозвучат на этот раз под жарким южным солнцем!

Классика? Джаз? Рок? Опера? Мировые поп-хиты? Каждый сможет услышать свою «ту самую» песню и подпевать солистам арт-группы. Летом музыка звучит громче, и настроение становится лучше!

При поддержке Министерства культуры РФ. Партнер проекта – российский коммуникационный бренд-конструктор BY. Вместе с «Хором Турецкого» и SOPRANO бренд BY подготовил специальный номер: сказочная, но при этом очень современная Баба Яга исполнит одну из песен вместе с артистами на одной сцене. А вот какую и где именно - следите за анонсами в вашем городе!

Фото предоставлено пресс-службой BY.

Даты проведения летних концертов:

18 июля – Ейск

19 июля – Новороссийск

20 июля - Геленджик

21 июля – Адлер

21 июля – Анапа (SOPRANO)

22 июля – Сочи

10 августа – Ялта (SOPRANO)

11 августа – Севастополь (SOPRANO)

12 августа – Симферополь (SOPRANO)

16 августа – Геленджик (SOPRANO)

17 августа – Ольгинка (SOPRANO)

18 августа – Новороссийск (SOPRANO)

16 сентября – Ялта

17 сентября – Сочи