Шойгу приказал провести в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

- 25 июля в Главном военно-морском параде примут участие силы всех флотов и флотилий, - заявил министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 13 июля 2021, на селекторном совещании.

Министр отметил, что дополнительно будут задействованы "самолеты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы Федеральной службы безопасности России".

Будет задействован даже иностранный военный флот.

- Всего планируется проход 54-х кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана. К мероприятию привлекается свыше четырех тысяч военнослужащих. В завершение официальной части праздника в небе над Северной столицей пролетит 48 самолетов и вертолетов, - анонсировал порядок проведения парада Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства также подчеркнул, что "по сравнению с предыдущими парадами нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным".

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