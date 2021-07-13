Брошенная девушка 49 раз нарушила ПДД на машине бывшего, чтобы тому пришли штрафы

В Китае за два дня девушка набрала 49 различных нарушений ПДД. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нет ничего страшнее, чем брошенная женщина. Эту истину испытал на себе китаец по фамилии Цянь. Как сообщает Global Times, парень чуть было не стал жертвой мести своей бывшей. Правда, в конце концов девушка сама попала в расставленный ею же капкан.

У Цяня из города Шаосин (небольшой по китайским меркам населенный пункт с 5 млн жителей на востоке страны) есть подработка: он сдает в аренду свою Audi. Вот и в этот раз на него вышел клиент, сказал, что автомобиль ему нужен на пару дней. Не заподозривший ничего крамольного Цянь передал ключи от иномарки в обмен на деньги.

Только вот вместо того, чтобы отправиться по своим делам, взявший автомобиль в аренду мужчина поспешил на встречу с бывшей девушкой Цяня - Лу. Расстались они, прямо скажем, не очень хорошо. Цянь просто бросил Лу и ушел к другой. Так что девушка только и думала о том, как бы отомстить бывшему. Вот и подговорила бывшего, чтобы тот арендовал машину Цяня.

Заполучив автомобиль, Лу отправилась наматывать круги по городу. Девушка намеренно проезжала на красный сигнал светофора, пересекала двойную сплошную и вообще всеми силами нарушала правила дорожного движения. За два дня она набрала 49 различных нарушений. Расчет был простой: камеры, следящие за дорогами, все зафиксируют и хозяину авто придет целый ворох штрафов.

Но план оказался не идеальным. Когда Audi в очередной раз двигалась с превышением скорости, она наткнулась на патрульную машину. Иномарку остановили и быстро выяснили все подвиги Лу за последние дни. Девушку арестовали, ведь она так набезобразничала на дорогах, что одним штрафом тут уже не отделаешься.

Есть в этой истории и трогательная деталь. Дело в том, что оба дня, что брошенная Лу вершила свою месть, рассекая по дорогам Шаосина, рядом с ней в арендованной машине сидел молодой человек по имени Чжу. Лу взяла его в напарники, чтобы меняться за рулем, да и вообще, вместе, как известно, веселее. Полицейским парень сообщил, что согласился участвовать во всей этой сомнительной затее, потому что Лу пообещала пойти с ним на свидание. Как бы теперь ему самому не пришлось навещать девушку за решеткой.

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