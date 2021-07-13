Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос "КП": «Готова ли Россия принять Донбасс?»

Обозреватель KP.RU Александр Гамов пообщался с пресс-секретарём президента. Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

- ...Дмитрий Сергеевич, я вот по статье президента. Почему, на ваш взгляд, эта статья появилась не год назад, не через полгода, а вот именно вчера, сегодня?

- Ну, послушайте, это решение президента. И здесь мне нечего добавить к его решению.

- Если президент считает, что Киеву Донбасс не нужен, готова ли Россия его принять?

(После небольшой паузы)

- Я оставлю без ответа этот вопрос.

- Скажите, пожалуйста, а когда мы ответ сможем получить от вас или от президента? Потому что - люди там (откровенно) просто мучаются. Я вот девять раз там был с Иосифом Кобзоном – там очень и очень тяжело. Вы знаете об этом.

- Да. Россия делает все возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи этим людям, которые были отвергнуты своей страной.

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