Территория рекордов: перспективы развития отечественного семеноводства

Новые знания, приобретенный опыт и дружеская атмосфера. Фото: Валентина Заярная

В настоящее время агропромышленный комплекс страны продолжает зависеть от импортных семян. Однако имеющийся потенциал отечественных селекционеров способен обеспечить создание эффективной системы семеноводства, что позволит не только решить задачу по импортозамещению, но и осуществлять экспорт российских семян на мировые рынки. Данное мероприятие прямое тому подтверждение.

В очередной раз на плодородной орловской земле, на полях опытно-производственных хозяйств «Орловское» и «Дубовицкое» встретились руководители Минсельхоза, ученые, руководители и специалисты крупнейших сельскохозяйственных предприятий России и стран СНГ. «Территория рекордов» – такой девиз выбрали организаторы мероприятия – АО «Щелково Агрохим».

Не надо быть крупным специалистом сельского хозяйства, чтобы понять – «Щелково Агрохим» - явление уникальное. Это крупнейший в России производитель средств защиты растений. Компания, предоставляющая полный комплекс услуг для агробизнеса, начиная от производства высококачественного посевного материала, инновационных средств защиты, питания растений и до технологий, которые максимально раскрывают доходность возделывания культур.

В ОПХ «Орловское» готовят к запуску семенной завод с нетравмирующей технологией подготовки семян. Фото: Валентина Заярная

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ОПХ «Орловское»

Все – на делянки

Семеноводство – одно из ведущих направлений в деятельности компании, а селекционно-семеноводческий центр, который создан на базе ООО ОПХ «Орловское», стал передовым в своем направлении по выведению и внедрению в производство новых высокопродуктивных, высококачественных сортов озимой пшеницы и сои в Центральной России.

– Главное, что отличает сорта озимой пшеницы «Щелково Агрохим» - разнообразие. Мы имеем несколько биотипов, что позволяет устойчиво достигать высоких результатов и повышать урожайность. Сорта Синева, Леонида, Московская 40, Московская 39, и Московская 56 уже внесены в государственный реестр селекционных достижений и допущены к использованию, сертифицированы, соответствуют ГОСТу, обладают высокой устойчивостью к широкому спектру заболеваний, высоким потенциалом урожайности и качеством зерна, – проинформировал участников фестиваля руководитель департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур АО «Щелково Агрохим» Александр Прянишников.

С гордостью говорит ученый про сорта-новинки, которые передали в ГСИ в 2020 году – Изумруд и ДФ 2020. Неподдельный интерес участников вызвал сорт озимой пшеницы Гром, главное отличие которого – устойчивость к полеганию.

Александр Прянишников знакомит гостей с селекционными достижениями компании. Фото: Валентина Заярная

Зернышко к зернышку. Семечко к семечку

Директор ОПХ «Орловское» Магомед Чадаев поясняет, что на опытных делянках выращивают 61 сорт озимой пшеницы и 56 сортов сои. В настоящее время готовят к запуску семенной завод с нетравмирующей технологией подготовки семян.

– На заводе будет работать высокотехнологичное калибровочное оборудование с нетравмирующей технологией. Не будет ни мятых, ни битых семян! – уверен Магомед Чадаев. – Планируется, что завод сможет обрабатывать 10 тонн семян в час.

От качества семенного материала зависит и норма высева сельскохозяйственной культуры.

Генеральный директор АО «Щелково Агрохим», выдающийся ученый, доктор химических наук, академик РАН Салис Каракотов считает, что при наличии сильных семян нормы высева можно и нужно понижать. Вместо традиционных 5 млн шт./га сеять всего 1,5 млн шт./га.

Научный подход

– Все, о чем мы рассказали, можно охарактеризовать одним словосочетанием – научный подход. Есть он – есть высокий результат, – в этом убежден и Петр Харченко – российский ученый, академик РАН, РАСХН, доктор биологический наук, научный руководитель Всероссийского НИИ сельскохозяйственной биотехнологии.

Научным центром компании (впервые в России!) разработаны препаративные формы, имеющие в своей основе наноразмерные частицы: микроэмульсии, концентраты коллоидных растворов, масляные концентраты эмульсий, масляные дисперсии, обладающие уникальными свойствами. Такие выдающиеся продукты, как протравители семян «Протего Макс, МЭ», «Поларис, МЭ», «Депозит, МЭ», гербициды «Пиксель,МД», «Гейзер, ККР», «Танто, ККР» и фунгициды «Титул Трио, ККР», Мистерия, МЭ», - лишь малая часть таких научных разработок.

Андрей Клычков поблагодарил Салиса Каракотова и весь коллектив компании за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. Фото: Валентина Заярная

ДЕНЬ ВТОРОЙ. ООО «Дубовицкое»

Год юбилейный. Год знаковый

В год науки ООО «Дубовицкое» отмечает 15 лет со дня основания. Это первый инвестиционный проект «Щелково Агрохим». Сегодня хозяйство признано одним из лучших и рентабельных не только в Орловской области, но и в России. Ориентировано на производство зерновых культур, сахарной свеклы, бобовых.

– Орловская область вновь демонстрирует свои передовые достижения в растениеводстве, которые стали возможны благодаря многолетнему плодотворному сотрудничеству с нашими уникальными партнерами и коллегами − компанией «Щелково Агрохим», − отметил губернатор Андрей Клычков. − Компания вносит колоссальный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, в создание и продвижение самых передовых технологий агропромышленного комплекса. Пример такого предприятия, как «Дубовицкое», во многом является ориентиром для всей России».

Фестиваль говорит: до новых встреч

Новые знания, приобретенный опыт и дружеская атмосфера – лучший подарок участникам от организаторов Агрофестиваля, где они сами смогли оценить достижения юбиляров, совершив экскурсию на опытные делянки, поучаствовав в научно-практической конференции.

Салис Каракотов подробно рассказал о новинках в производстве СЗР и изменил термин «импортозамещение» на другой – «импортовытеснение».

- Настоящий прорыв – создание гибридов сахарной свеклы. В этом году компания приступила к продаже семян сахарной свеклы в рамках госпрограммы, рассчитанной до 2025 года. Поскольку последние десять лет Россия идет к рекордам в сельском хозяйстве, то в этих рекордах хочется увидеть и частицу своего труда, - отметил Салис Каракотов.

И организаторы, и гости мероприятия убедились: страна уверенно идет по пути рекордов, и нынешний фестиваль – яркое тому подтверждение.

www.betaren.ru

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Авторы: Александра Черных, Валентина Заярная