Росгвардия просит водителей не вклиниваться в колонны бронетехники во время учений

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 12 по 30 июля по территориям более 20 регионов России к местам учений будут передвигаться колонны с военной автобронетехникой. Об этом "КП" сообщили в Росгвардии.

Боевые машины можно будет встретить на дорогах Тверской, Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей. Военную технику можно будет встретить также на дорогах Крыма, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Краснодарском крае.

Водителей просят соблюдать ПДД и правила маневрирования рядом с колонной: не вклиниваться при обгоне между бронетехникой.

- Водители должны понимать, что обзор в боевой технике не предназначен для маневрирования на дорогах общего пользования. Именно потому техника идет колонной. Военный водитель может просто не заметить подрезавший его автомобиль. Да и остановить тяжелый бронетранспортер резко невозможно. Он имеет слишком большую инерцию, - пояснили "КП" в Росгвардии.

К сожалению, далеко не все водители выполняют эти требования. Так, в Ставропольском крае водитель маршрутки нырнул под БТР Росгвардии, который весит более 13 тонн.

- При следовании воинской колонны в сопровождении ВАИ произошло ДТП. По предварительной информации, водитель пассажирской "Газели" допустил столкновение с БТР, двигавшемся в составе воинской колонны, что привело к гибели двух пассажиров "Газели". На месте происшествия работают инспекторы дорожной автоинспекции. Обстоятельства ДТП уточняются, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России.

Напомним, с 12 июля Росгвардия начала крупномасштабные оперативно-стратегические учения "Заслон-2021". Во время этих учений военнослужащие будут отрабатывать задачи по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности. Занятия уже начались в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.

После учений "Заслон-2021" военнослужащие Росгвардии примут участие в совместных маневрах с Минобороны России.