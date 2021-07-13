Мишустин в Твери: «Дорогие отели и виллы... А как же средний класс?»

Михаил Мишустин отправился в рабочую поездку в Тверь. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Во вторник, 13 июля 2021, Михаил Мишустин отправился в Тверь знакомиться с промышленными объектами региона. Начал премьер с Тверского вагоностроительного завода. Это крупнейший российский производитель электропоездов и единственное в России предприятие по производству одноэтажных и двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги. Именно здесь три года назад создали электропоезд «Иволга» для Московских центральных диаметров (МЦД). В 2021 году с учетом опыта работы МЦД появилась полностью российская разработка - вагон «Иволга 3.0».

Как рассказали премьеру, максимальная скорость новой модификации «Иволги» составляет 160 км/ч, а показатель ускорения возрос на 10% по сравнению с предыдущими моделями. Премьер ознакомился и с другими образцами продукции предприятия, в том числе осмотрел двухэтажный купейный вагон и отдельно оборудованное в нем детское купе.

- Откровенно абсолютно скажу: мне здесь нравится. Когда-то все мы ездили на поездах достаточно активно. Очень симпатично и главное, что все продумано, - оценил премьер. - Так, если зайти, посмотреть, тут места немного, но когда мы сидим, разговариваем, то никаких проблем нет.

Заглянул Мишустин и в представленный на заводе образец нового плацкартного вагона с просторными полками - его пространство увеличено на 11%, ширина стала больше на 28 см, а длина - на 73 см. Размер спального места в итоге вырос на 10%, а места для багажа на 14%.

- Представляете, студенческие команды, друзья, если поедут - мне кажется, очень удобно, очень комфортно сделано, эргономика продумана, - заметил премьер.

После этого премьер отправился в промышленный технопарк «Ключевые системы и компоненты». Там премьер пообещал, что правительство поддержит транспортное машиностроение.

- Транспортное машиностроение - один из ключевых элементов развития всей экономики, поэтому меры поддержки Фонда промышленности и все те инструменты, которые сегодня имеет Минпромторг, должны распространяться на эту отрасль. Пожалуйста, проработайте это вместе с коллегами, - обратился Мишустин к замминистра промышленности и торговли Александру Морозову.

На встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей Мишустину презентовали туристический кластер «Волжское море». Это единственная в Центральном федеральном округе особая экономическая зона рекреационного типа . Губернатор продемонстрировал Мишустину уже действующий крупный отель и СПА-комплекс, а также проект аквапарка, который еще предстоит построить.

По словам губернатора, акватория речного порта, которая является альтернативой Северного морского вокзала Москвы, находится в завершающей стадии строительства.

- Буквально через полгода мы планируем войти в завершающую фазу открытия этого проекта. Хотим успеть к следующей навигации в середине года этот порт запустить, - сказал Руденя.

Он также рассказал о планах создания транспортно-пересадочного узла в Завидово, который будет пропускать через себя от 2 тысяч человек в сутки. Поезда будут прибывать на Ленинградский вокзал.

- Что касается развития кластера в Завидово, конечно, мы это поддержим. Но нам очень важно ориентировать создание таких кластерных вещей на людей со средним достатком, - сказал Мишустин.

Он отметил, что Руденя продемонстрировал ему на макете сплошь дорогие люксовые отели и виллы.

- Но люди, у которых средний достаток, а вы знаете, какая средняя зарплата в стране, должны иметь возможность получить эти услуги на хорошем уровне. Уверен, у вас это все достаточно хорошо может получиться. Я бы попросил вас рассмотреть эту возможность, - сказал Мишустин.

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