Первые шаги в искусстве Олег Ефремов, Чулпан Хаматова, Нелли Уварова сделали на одной сцене

Молодые Олег Ефремов и Лев Дуров в спектакле Анатолия Эфроса «В добрый час!» по пьесе Виктора Розова. Премьера (декабрь 1954 года).

Один из первых российских профессиональных театров для детей (теперь и для взрослых тоже) был создан режиссером Наталией Сац в 1921-м году.

Сцена из спектакля «Коньки» по пьесе Сергея Михалкова (премьера – 5 июня 1976 года). На переднем плане Зина – молодая актриса Ирина Муравьева.

Спектакль «Ловушка № 46, рост второй» по пьесе Юрия Щекочихина (премьера – 25 декабря 1985 года). Никита Шиманов – Алексей Веселкин, Интер – Евгений Дворжецкий.

К юбилею театра отреставрирован исторический фасад здания. Когда-то это был доходный дом на Петровской площади (теперь это Театральная) участника Наполеоновских войн генерал-майора Константина Полторацкого. В этом здании давал представления один из первых частных театров - Артистический кружок Александра Островского. Потом располагался Новый Императорский театр. В 20-ых годах здесь поселился МХАТ 2-й, которым руководил Михаил Чехов. А в середине 30-ых - переехал Московский театр для детей. (до этого он ютился в кинотеатре "АРС").

Сцена из спектакля «Дневник Анны Франк». Анна — Чулпан Хаматова Фото: Предоставлено "КП"

Здесь дебютировали многие знаменитые актеры. После окончания Школы-студии в конце 40-ых годов в Центральном детском работал Олег Ефремов. Во МХАТ его не взяли из-за «неправильного лица». И он устроился в детский театр, на сцену которого впервые вышел в роли Володи Чернышева в пьесе Виктора Розова «Её друзья». Как писали о нём критики Ефремов играл так, словно на сцене «не актёр, а много раз виденный нами в жизни школьник — в военной гимнастёрке с отцовского плеча». Ефремов прослужил здесь 8 лет и сыграл более 20 ролей, от Иванушки-дурачка в «Коньке-горбунке» до Самозванца в «Борисе Годунове». В 1954-м сюда пришел молодой режиссера Анатолий Эфрос. После чего Центральный детский стал одним из самых популярных театров Москвы.

Сцена из спектакля «Эраст Фандорин». Фандорин — Петр Красилов, Бриллинг — Евгений Редько.

Здесь же делал первые шаги в искусстве Лев Дуров. Он играл экзотические роли: Репья и Молодого Огурца.

В день своего столетия РАМТ открыл выставку на Никитском бульваре. На фотографиях в своих первых ролях совсем юные Олег Ефремов, Лев Дуров, Ирина Муравьева, Евгений Дворжецкий, Алексей Веселкин, Чулпан Хаматова, Петр Красилов, Нелли Уварова... Просто неузнаваемые.

Спектакль «Правила поведения в современном обществе». Лектор — Нелли Уварова

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