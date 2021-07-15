Беды от БАДов?

Бесконтрольное потребление сомнительных препаратов, купленных в сети, может подорвать здоровье беременных женщин Фото: Shutterstock

Бесконтрольное потребление сомнительных препаратов, купленных в сети, может подорвать здоровье беременных женщин и негативно сказаться на репродуктивной функции в целом.

«Витамины и БАД для беременных и кормящих… купить...»

«БАД для будущих мам, купить по низкой цене...»

«Купить БАД для беременных — цены в аптеках...»

«Мультипродукты для беременных, цена...»

«БАДы при беременности — купить от…руб.…»

Интернет пестрит подобного рода зазывными предложениями. И очень многие на них откликаются. Что ни сделаешь, чтобы выносить и родить здорового малыша…Но в том-то и дело, что в некоторых случаях лучше ничего не предпринимать, чем проявлять инициативу. Бездумное и безграмотное употребление биологически активных добавок (а сейчас это повальное во всем мире явление) способно нанести не просто вред здоровью матери и ребенка, но и принести горе в семью. Факт остается фактом: покупать в интернете незарегистрированные БАДы и добавлять в меню беременным женщинам крайне нежелательно.

Изнанка модного ЗОЖ

Надо помнить, что БАД – это специализированная пищевая продукция, которая призвана гармонизировать питание и обеспечить поддержание функциональных систем организма в норме. Сегодня очень модно следить за здоровьем – у многих на полочках стоят разнообразные баночки с минералами, витаминами, другими пищевыми добавками. Целая поросль красивых и подтянутых блогерш призывают активнее добавлять в свой рацион те или иные добавки, чтобы стать красивее, моложе и здоровее.

Вроде бы похвальный тренд, но одно НО. Под видом БАД в интернете продается полно препаратов, содержащих токсичные вещества c неблагоприятной «побочкой». Бывает и так, что в подобной продукции содержание некоторых веществ, например, витаминов значительно превышает безопасную норму даже для здорового организма.

Много такой продукции продается на зарубежных интернет-маркетплейсах, где продавцы в принципе свободны от всякой ответственности. Но и российские платформы уже завалены подобным «товаром», даром что содержащиеся там вещества запрещены к свободной продаже.

Мамы должны быть уверены в своей безопасности

Беременность – это счастливое и одновременно очень тревожное время для будущих мам. Никто так пристально не следит за своим здоровьем как будущие мамы. Поэтому мы подготовили обзор потенциально опасных компонентов в «товарах для здоровья», которые могут быть (и бывают!) опасными для здоровья и жизни будущей матери и ребенка, становиться причиной возникновения тяжелых патологий у матери и ребенка. Или даже провоцировать кровотечения и выкидыши.

Вот такие вещества мы нашли в продаваемых в интернете БАДах. Багульник, популярное народное средство от кашля, имеет эмбриотоксические свойства, Крапива шариконосная (именно этого вида) и вовсе запрещена, поскольку повышается свертываемость крови, и матка приходит в тонус. Противопоказан женщинам в положении и Чистец – чересчур способен «почистить». Полынь, которую в народе принимают для повышения аппетита, также вызывает кровотечения, а помимо них - судороги и галлюцинации. При этом она фигурирует как активное вещество в 54-х наименованиях БАД в очень популярных интернет-магазинах.

И даже листья Шалфея предсказательного небезобидны: они способствуют прерыванию беременности и нарушают гормональный фон. Древясил – Британский и Глазковый – вызывает спонтанные сокращения мышц матки, и мать рискует «выкинуть» ребенка. Причем запрещены надземные части двух видов растения. Однако в некоторых продуктах преступно не указано, какие именно части растения используется. Очный цвет полевой, Адонис, Спорынья – все перечисленные травы абортивные. Их последствия для женщин в буквальном смысле убийственны. А если говорить о багульнике и пижме, то они не только стимулируют выкидыш, но и отравляют организм матери. Женщина подвергается тяжелейшей интоксикации, последствия которой могут быть необратимы. Применение при беременности других растений (Термопсиса) грозит параличом важных центров мозга или даже смертью (Черемица).

Опасность грозит и любительницам восточной медицины. Многие компоненты, входящие в популярные аюрведические средства вообще запрещены в России, однако продаются в интернете. Например, Адазирахта или Ним (Ниим), которое по заявлениям продавцов лечит едва ли не все болезни, а на деле может вызывать выкидыш, а кроме того, на долгий срок, даже после окончания приема, приводить к невозможности зачатия.

В интернете можно найти и множество предложений, когда под видом БАДов продают лекарственные средства, имеющие серьезные противопоказания. Пару лет назад в США был скандал по поводу винпоцетина. Этот лекарственный препарат добавляли в БАДы, хотя у него есть строго противопоказание для беременных: препарат может вызвать выкидыш или нанести вред развитию плода. Но зарубежные маркетплейсы продолжают продавать его российским потребителям как ни в чем не бывало.

Заморское – не значит лучшее

Интересно, что по давней потребительской традиции, особенно популярными у россиян стали американские БАДы. Одежду мы их любили – красивую, удобную, недорогую. Еду – бургеры, сладкие газированные напитки, жвачку. Теперь вот по инерции возлюбили биодобавки. Между тем, The Wall Street Journal недавно опубликовал статью о действительном положении на рынке БАДов в США.

По закону, в состав добавок могут входить только разрешенные пищевые ингредиенты (витамины, минералы, аминокислоты, ферменты, ткани органов, железы, метаболиты и травы). А на деле некоторые из них содержат гораздо больше или гораздо меньше ингредиентов, чем указывается на этикетке. И ладно бы добавлялись вещества из утвержденного списка, но нет. Нередко биокомплексы содержат незаявленные лекарства или несанкционированные активные вещества. Как утверждают эксперты, делается все во имя прибыли.

"Мы говорим о крайних случаях, когда недобросовестные игроки пользуются системой и используют ее в своих целях, чтобы заработать как можно больше денег и как можно быстрее уйти, пока их не поймали", - говорит Дэвид Тросин, управляющий директор по сертификации медицинских препаратов в NSF International, некоммерческой организации, которая проверяет пищевые добавки.

По данным FDA (Food and Drug Administration – Управление контроля за пищевыми продуктами и медикаментами США, занимающееся регулированием производства и продажи всех пищевых продуктов и лекарств), некоторые продукты пришлось отозвать из-за присутствия в них… микробов, пестицидов и тяжелых металлов, а также из-за нарушенных дозировок веществ, или из-за отсутствия в составе продукта указанных компонентов. А наш человек все смотрит за океан, наивно полагая, что «у них» все лучше. И мы продолжаем скупать американскую продукцию

(для похудения, бодибилдинга, обезболивания, нормализации сна, повышения сексуальной функции), в которой как раз больше всего нарушений.

Есть компании, которые берутся за проверку качества пищевых добавок путем контроля за производственными мощностями на их соответствие отраслевым стандартам и тестирования добавок. В этом случае сертифицированные продукты имеют отметку проверяющей организации, в данном случае "NSF" или "USP Verified". Это делается в помощь потребителю. Но такие тонкости еще знать нужно.

Программы являются добровольными, и лишь небольшая часть всех пищевых добавок - от 5% до 7% добавок - проходит проверку. А еще

10% продуктов, производимых компаниями, которые обращаются в NSF с просьбой о проведении проверки, не выдерживают испытания и не проходят сертификацию.

Слушаем врачей и проверяем сертификат

В идеале для будущей мамы – наладить правильное сбалансированное питание, в которое бы обязательно входили зерновые, молочные продукты, фрукты, овощи, зелень, мясо, рыба, морепродукты, орехи, бобовые и растительные масла в небольшом количестве. Однако все мы понимаем, что идеал на практике недостижим, но это не значит, что нужно махнуть рукой. Прием БАДов и поливитаминных комплексов лучше всего согласовать с врачом, и покупать их в аптеках – все, что там продается проходит контроль на безопасность и обладает сертификатом государственной регистрации. В отличие от дорогостоящих и не всегда полезных БАДов, покупаемых наобум в интернете, такие препараты обладают подтвержденной эффективностью и не способны негативно влиять на беременность. В случае витаминотерапии важным условием ее результативности и безопасности является строгое следование женщиной врачебным рекомендациям и соблюдение ею норм. Напомним, что беременность не болезнь, и рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будущим мамам не отличаются от общих советов по питанию. Если женщина и раньше питалась сбалансировано и разнообразно, то и после зачатия она сохранит свой привычный рацион.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Перевозникова Екатерина Михайловна, врач акушер-гинеколог, репродуктолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российской Ассоциации Репродукции Человека:

«Сегодня, среди пациентов очень распространено онлайн-лечение, которое значительно усложняет жизнь как докторам, так и самим пациентам. Некоторые пациенты, почему-то экономят время на визите в поликлинику, а доверяют советам раскрученных в интернете онлайн-врачей, чем наносят вред своему здоровью. Онлайн-прием первичных пациентов совершенно невозможен, врач должен увидеть пациента очно. Только после осмотра, сбора подробного анамнеза, беседы с пациентом врач может вынести решение, поставить диагноз. Назначения, сделанные специалистом из интернета, могут иметь совершенно непредсказуемые последствия»

Шумаев Александр Юрьевич, директор ГКУ «Курганский областной центр медицины катастроф»

«В связи с тем, что моя работа связана с тяжёлыми пациентами, то информация о приеме ими БАДов, как бы уходит на второй план, зачастую упускается врачами первичного звена. Однако, несомненно, что это не совсем правильно, ведь многие БАДы могут влиять на течение болезни как положительно, так и отрицательно. Все БАДы зачастую многокомпонентны и предсказать степень их влияния очень сложно. Отношение пациентов к ним не всегда адекватно. Это связано и с обилием рекламы и расхожим мнением что ничего кроме пользы они не приносят, ну подумаешь "витаминчики". Любой человек, особенно в немолодом возрасте, имеющий хронические заболевания, рискует, применяя такие препараты. Что уж говорить о беременных женщинах, где риски усиливаются многократно.

Все препараты, зарегистрированные как БАДы должны проходить испытания на безопасность применения. Если они не зарегистрированы, то, соответственно таковыми не являются и не могут использоваться на территории нашей страны. Сомнительных БАДов в продаже быть не должно, да и вообще применение БАДов есть неурегулированная отрасль фармакологии с сомнительным эффектом и огромным оборотом капиталов, оставленная по использованию на "откуп" нашим гражданам».