ПСБ установил для бизнеса нулевую комиссию в системе быстрых платежей

Нововведение работает с 13 июля 2021 года. Как уточняют в банке, для подключения сервиса Системы быстрых платежей (СБП) владельцу торговой точки достаточно подписать договор с банком, в том числе онлайн через систему дистанционного банковского обслуживания. Далее - определиться с форматом вывода QR-кода для покупателей: на POS-терминале, кассе, пред-чеке фискального принтера или смартфоне продавца. В этом случае комиссия при проведении оплаты будет нулевой.

Как уточняют в ПСБ, разработаны несколько схем оплаты, учитывающие особенности бизнес-процессов компаний: для микропредприятий, для малого, среднего и крупного бизнеса, а также для компаний, которые развивают собственную курьерскую доставку. При этом покупателю, чтобы воспользоваться сервисом оплаты через СБП по QR-коду, необходим лишь смартфон с установленным на нем приложением банка, который подключен к Системе быстрых платежей.

- ПСБ, в числе первых подключившийся к Системе быстрых платежей после ее запуска в 2019 году, поддержал инициативу обнуления комиссии для бизнеса. Она вызвала большой отклик. Уже сейчас мы отмечаем трехкратный рост обращений предпринимателей на подключение к сервису, - говорит Никита Хомутов, директор департамента эквайринга ПСБ. - И это неудивительно. Во-первых, оплата в СБП по QR-коду повышает удобство и скорость операций - деньги за товар или услугу перечисляются практически мгновенно на расчетный счет предпринимателя. Во-вторых, при новых условиях Система быстрых платежей позволяет существенно экономить на эквайринге.

Как поясняют в банке, механизм предоставления бесплатного доступа к сервису предпринимателям, включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, выглядит следующим образом. ПСБ будет ежемесячно подавать списки клиентов с указанием удержанной комиссии в уполномоченный орган правительства РФ. Там поступившие данные будут проверяться, после чего сумма удержанной комиссии будет выплачиваться на корреспондентский счет банка, а далее банк полностью компенсирует торгово-сервисному предприятию комиссии. Вся процедура занимает не более 30 дней.