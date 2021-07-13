Секта дачников - антипрививочников

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Во время выходных вырвался в одно чудное дачное местечко в Подмосковье. Там еще с начала пандемии живут военные пенсионеры. Хоть маски и не носят, но со своих шести соток практически никуда не выходят. Всю информацию получают через телевизор, интернет, забор соседнего участка и детей, которые приезжают из Москвы проведать внуков.

- Не знаешь, где бы в Москве привиться, так, чтобы не больно? Мне для детей, - подмигивает с вызовом одна из соседок. - Сами-то мы атеисты, испорченные советским образованием, позволяющим мыслить и анализировать, поэтому не хотим прививаться.

- При советской медицине вас бы не спросили - что вы там себе анализируете, - отвечаю. - Привили бы всех по команде.

- Это правда, - вздыхают.

В столицу дачники возвращаться не спешат. Для многих город стал ассоциироваться с каким-то злом, где их детей заставляют на работе делать вакцины, где болеют и умирают соседи.

- У меня сына в армию не взяли из-за атопического дерматита, а как вакцину делать - здоров. Говорят, что у них приказ - отводы не давать, - причитает продавщица местной "вакцины" - домашней сметаны.

- Война уже идет, - поддерживает ее один из покупателей. Старики начинают между собой ожесточенно спорить.

Меня нельзя назвать антипрививочником. Привит с детства от всего, что есть. И даже больше: во время службы в Чечне привился от гепатита В, а перед поездкой в Эфиопию - от желтой лихорадки. Теперь добавил Спутник.

Мне понятно, что отечественные вакцины безопасны. Но многие дачники упорно продолжают искать ответы на вопросы, которые успел снять у них с языка:

1. Разве не английские колонисты в 18 веке расчищали себе американские земли с помощью шерстяных одеял зараженных оспой, которые дарили индейцам?

2. Случайно не американские военные в начале 20-го века испытывали лекарства от венерических болезней на чернокожих, гватемальских заключенных и психически больных людях, которых перед этим специально заражали сифилисом?

3. Разве не соревнование западных фармакологических компаний по излечению "испанки" убили и искалечила 100 лет назад не меньше солдат, чем вражеские пули и снаряды на фронтах Первой мировой?

4. Чего вдруг последние десять лет Пентагон не занимается развитием своих ядерных сил и ПРО, а внедряет свои биологические лаборатории на территориях бывших советских республик?

5. Почему эти лаборатории активно интересуются летучими мышами и путями миграции (Украина, Грузия, Азербайджан, Армения) перелетных птиц, которые весной гнездятся в России?

6. Мы хоть выяснили зачем в 2017 году американские специалисты целенаправленно собирали биоматериалы жителей России? Возможно ли было за это время создать этническое оружие на основании этих данных?

7. Можно ли заразить жителей одной страны вирусом, который будет выбирать исключительно граждан, применявших определенные препараты или вакцины? Оставляют ли современные вакцины следы или маркеры в организме человека, происходят ли изменения на генетическом уровне, появляются ли у человека какие-то особенные белки?

8. Может ли любая национальная вакцина (российская, китайская, индийская), которыми уже привили от коронавируса всю армию, всех медиков, учителей, госслужащих и других дееспособных граждан, стать мишенью для нового боевого вируса?

8. Правда, что по военной доктрине Вооруженных сил США, любым боевым действиям на территории врага предшествует заражение биологическим-бактериологическим оружием, которое превращает солдат противника в артритные овощи, которые больше не в состоянии бегать и держать в руках оружие?

9. Для чего США совершенствует беспилотники, которые могут доставлять смертельную заразу к конкретному человеку по геолокации его смартфона или просто засеять спорами, личинками комаров или клещами окружающую местность?

10. Не могут ли вирусы одной из таких американских лабораторий попасть в руки участников очередной "оранжевой революции", террористов или "случайно" оказаться на каком-нибудь украинском "мокром рынке"?

Мне тут же открыли пару сайтов, которые имеют открытый выход в Федеральный банк данных о детях, которые остались без попечения родителей. Действительно, там в открытом доступе тысячи анкет фотографий российских детей, с полными данными и описанием: от цвета глаз, характера до группы здоровья. Каждой анкете присвоен номер и данные, по которым усыновители могут найти ребенка, чтобы взять над ним опеку. И вот народ волнуется, что данные их собственных детей в век ползучей ювенальной юстиции и преступной трансплантологии также будут размещены в этом банке вместе с медицинской информацией.

Эмоции дачников зашкаливают, когда они начинают привязывать вакцинацию к каким-то совершенно невероятным историям. Например, упоминают материалы расследования в Болгарии, где в больнице "Лозенец" вскрылся настоящий конвейер по продаже органов украинцев гражданам Японии, Израиля и Омана. Молодых людей с Украины иностранцы подбирали по электронным базам, где они оставляли свои анкеты на усыновление. Нуждающихся в средствах сирот уговаривал на платные операции, вывозили в Болгарию по фальшивым паспортам, вырезали почки, а самих отправляли домой умирать.

Напомню, что в дачном местечке со мной болтали не просто граждане, которые перечитали на ночь Стругацких, а военные пенсионеры, которые еще не разучились собирать информацию и спорить.

- Мы тут лучше умрем, отступать больше некуда, позади Москва, - шутили они расходясь под вечер по домам. Дачники, ставшие из-за пандемии, по сути, сектой деревенских жителей, попавших в осаду конспирологических теорий.

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