"Опасный тепловой стресс": Москва в жару нагревается как котел

Аномальная жара стоит в столице уже больше недели. Фото: Иван МАКЕЕВ

Аномальная жара стоит в Москве уже больше недели. Во вторник, 13 июля 2021, был побит температурный рекорд для этого дня - воздух в столице раскалился до +32,7 градуса. До сих пор самый сильный зной для 13 июля за все 140 лет метеонаблюдений стоял в 1936 году, +32,4 градуса.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, рассказал, чем необычная погода в Москве в июле 2021 года:

- Нынешнее лето очень нестандартное, очень необычное. В Москве уже в мае температура зашкаливала за 30 градусов, что бывает крайне редко. В июне было четыре дня с температурой выше +30 градусов. И сейчас мы переживаем период очень жаркой погоды. Он называется очень ласково: волна тепла. Под этим термином, введённым Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной метеорологической организацией, метеорологи подразумевают ситуацию, когда в летние месяцы температура выше нормы на пять градусов и более, и продолжительность этого периода более пяти дней.

В Москве сейчас температура выше нормы на восемь - девять градусов, это очень много, крайне редкий эпизод мы сейчас переживаем. И продолжается он уже восемь дней. Эту ситуацию можно назвать тепловым стрессом, она очень опасна.

И зной не только днём. Ночные температуры очень высокие. В центре Москвы даже в самые холодное время суток, в четыре - шесть часов утра, +23…+25 градусов. В норме такие температуры днем должны быть, а не ночью! Это совершенно необычная ситуация. С чем она связана? Дело в том, что воздух безразличен к солнечной энергии, солнечные лучи проходят сквозь атмосферу, а нагреваются только твёрдые тела - почва, асфальт. А дальше это тепло передаётся в приземный слой воздуха. Но в мегаполисе очень много высотных домов. Солнечную энергию воспринимают и стены зданий. Площади этих стен огромны. За ночь тепло отдаётся в воздух, за счёт чего температура в центре Москвы столь высокая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жара в Москве: на Красной площади +50, а самая холодная точка — на кольцевой ветке метро

Корреспондент «КП» измерил, до какой температуры раскаляются в жару разные участки города (подробнее)