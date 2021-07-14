Обновлённые нижегородские набережные наконец подарят берега Волги и Оки горожанам

Автор фото: Александр ИВАСЕНКО

Пройдёт ещё немного времени и на пяти набережных центральной части Нижнего Новгорода можно будет гулять и загорать, заниматься спортом и играть. А пока на набережных одного из старейших городов России кипит работа. Но уже совсем скоро идеалистическая картинка станет явью.

А ведь исторически набережные Нижнего Новгорода не принадлежали горожанам, а лишь выполняли утилитарную функцию. Здесь на протяжении веков размещалась инфраструктура для пристаней и промышленная зона. Даже в советское время, когда город активно развивался, сложилась парадоксальная ситуация – у жителей города, который буквально стоял на воде, практически не было доступа к самой воде. Хотя и в советское время ситуация стала понемногу исправляться.

Стрелка до благоустройства

Однако современность требует новых решений. Постепенная трансформация индустриальной территории в пространства для отдыха началась в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018. За пару лет расчистили территорию Стрелки от промышленных построек бывшего порта, доделали стоявшую 8 лет за забором Нижне-Волжскую набережную. А при подготовке к празднованию 800-летия работы продолжились. При этом авторы проектов воплощают главную идею преобразований – вода всегда была и будет основной составляющей экологичного образа жизни человека.

Окская набережная до благоустройства

«Благоустройство набережных дает нам шанс ощущать зыбкую грань между городом и природой, пусть даже пока отстраненно и почти умозрительно - без непосредственных соприкосновений с водой. Проветриться на набережных полезно всем», – считает архитектурный критик Марина Владимировна Игнатушко.

Такой Окская набережная станет после реконструкции

К юбилею в Нижнем Новгороде реализуется инфраструктура программа. Одно из её направлений — «Среда 800» — благоустройство ключевых общественных пространств. Общая площадь благоустройства в 2021 году составляет порядка 200 гектаров. Это 14 территорий. Среди них — 5 набережных. В региональном правительстве уверены: все вложенные в благоустройство средства окупятся. Комфортная городская среда – не блажь, а необходимость, особенно в промышленном городе.

«Идея проста: остановить отток людей из Нижнего Новгорода. Городская среда больше не будет прежней. Мы проводим изменения, которые позволят нижегородцам чувствовать себя комфортно и безопасно, заставят выйти из квартиры и больше времени заниматься интересным досугом или спортом на свежем воздухе», - говорит губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Набережная Федоровского до реконструкции

Развитие комфортной городской среды - это не только благоустройство парков и скверов. В городах много проблемных зон – заброшенных промышленных предприятий, которые остались в центре города. В Нижнем это территория Стрелки, где до 2016 года располагался порт.

В августе впервые за 80 лет Стрелка откроется, здесь будет парк. К Чемпионату мира по футболу 2018 площадку расчистили от старых построек и даже нашли здесь клад – ажурные металлические конструкции всероссийской выставки 1896 года. Их отреставрировали и сейчас используют для постройки концертного зала и галереи. Концепцию благоустройства разрабатывали студенты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета вместе с Институтом развития городской среди Нижегородской области на основе исследований градозащитницы Марины Игнатушко. Особое внимание при проведении работ уделено озеленению. В скором времени здесь появятся газоны, кустарники и цветники, многолетние травянистые растения. Мыс Стрелки будет использоваться в зависимости от сезона: летом – концертная площадка, зимой – каток. Здесь же разместится амфитеатр. На территории установят уличную мебель, появится детская зона.

Проект нового облика набережной Федоровского

В Правительстве региона рассчитывают, что новый парк будет популярен у жителей и туристов. Примеры успешного перевоплощения промзон в общественные есть в Москве (Флакон, Арма) и Петербурге (Севкабель порт). Преимущество нижегородского проекта – расположение на месте слияния двух рек, Волги и Оки.

Опытный экскурсовод Инна Кузнецова, хоть и вынуждена была на время проведения ремонта несколько скорректировать маршруты туристических походов по центру города и по набережным, с нетерпение ждёт завершения работ, чтобы опробовать новые темы для экскурсий.

«Это было настоящим преступлением закрыть на долгие годы доступ к воде. Отрадно, что, наконец, убрали раздражающий всех синий забор и открывают для людей потрясающий виды со Стрелки», – сказала Инна.

Еще одна задумка – связать территории за счёт организации многокилометрового прогулочного маршрута. Со Стрелки можно пройти по Окской набережной – общественного пространства, которого никогда не было ранее. Асфальтовое поле - место бывшей парковки – сегодня превратили в уютный сквер с пешеходными и велодорожками, а также открыли смотровую площадку на верхнюю часть города.

Нижне-Волжская набережная. Нижний ярус до благоустройства

С Окской можно подняться на Канавинский мост, а с него сразу спуститься на Нижне-Волжскую набережную. До 2018 года территория Нижне-Волжской была главной городской болячкой – 8 лет стояла за забором. Сейчас набережная очень популярна, к юбилею её дополняют детской площадкой, светомузыкальным фонтаном и 3-километровой велодорожкой, которая продолжится еще тремя километрами на следующей набережной – Гребного канала.

Набережная Гребного канала

Она не обновлялась с момента основания в 1978 году. Бетонную набережную сделали сорок лет назад, чтобы защитить от воды Печёрский монастырь. А в последствии набережная Гребного канала стала местом для занятий спортом. Однако, кроме ровного асфальта тут ничего не было: ни освещения, ни тренажёров, ни, даже, туалетов. К юбилею эти пробелы восполняются. Также здесь делают беговую дорожку со специальным покрытием. А ещё тут устанавливают уличные лежаки, а бетонные склоны разбавляют вкраплениями из цветников. Помимо всего прочего на набережной будет отреставрирован памятник советского неоконструктивизма – судейская вышка, заброшенная последние 10 лет. Внутри её откроется кафе.

Нижне-Волжская набережная. Автор фото: Александр ИВАСЕНКО

Еще одна популярная набережная Нижнего Новгорода – Федоровского. Среди местных жителей считается лучшей точкой, чтобы любоваться закатами. Территория находится на склоне и состоит из каскада террас. Здесь обустраивают смотровые площадки, амфитеатр, детские зоны. Склоны набережной украсят декоративной инсталляцией из 300 светильников, которые будут программироваться разными сценариями. Сложный рельеф в совокупности с архитектурными решениями дадут городу уникальное пространство.

Инфраструктура набережных рассчитана под всесезонное использование. Основные работы по ним завершатся в августе. Благоустройство призвано создать благоприятный климат и для развития бизнеса.

Так будет выглядеть Нижне-Волжская набережная после благоустройства.

«Рестораторы и отельеры не испытывают дефицита гостей с начала года. Согласно статистике департамента туризма и в новогодние, и в майские праздники у нас была максимальная заполняемость номерного фонда. И это еще до момента сдачи объектов 800-летия. Само благоустройство открывает для малого бизнеса новые перспективы. Мы активируем новые территории для торговли и развлечений: Окская, Стрелка. Еще восстанавливаем Александровский сад. Везде предусмотрены места для размещения торговых точек, которые органично впишутся в окружающую среду. В целом количество торговых объектов увеличится», - подчеркнул Глеб Никитин.

Набережная Федоровского, амфитеатр. АБ "Арх груп"

Новый пешеходный маршрут войдёт в путеводители и станет популярным, уверен губернатор. Но нередко туристы приезжают, чтобы совершить некий ритуал. Сфотографироваться на Красной площади в Москве, выпить медовухи в Суздале, посмотреть фонтаны в Петергофе.

«Если мыслить такими категориями, то в Нижний приезжают погулять по Кремлю, посчитать ступени на Чкаловской лестнице, прогуляться по Покровке. Вскоре мы откроем маршрут по крепостным стенам Нижегородского кремля. Только представьте – больше двух километров вы сможете идти по боевому ходу крепости, которая была построена пять веков назад.. Но для тех, кто готов мыслить шире, Нижний Новгород - это столица закатов, столица стрит-арта с сотней потрясающих муралов во всех районах города. У нас можно прокатиться на канатной дороге или на «Валдае». Нижний Новгород – родина судов на подводных крыльях. Именно здесь жил и творил великий Ростислав Алексеев. Наш город отличает уникальное сочетание природной красоты и городской среды. Чтобы понять душу России, обязательно нужно посетить Нижний Новгород, - добавил Глеб Никитин.

В любом случае, старинный русский купеческий город постепенно вновь обретает свой неповторимый лоск, а это дорогого стоит.