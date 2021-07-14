Анекдоты: Зашел в загсе в туалет. На окнах - решетки. Вот гады, все предусмотрели

Дача - это когда ты покупаешь картошку весной, чтобы посадить.

А потом покупаешь картошку еще и осенью, чтобы было что есть зимой.

* * *

Люблю боулинг. Это единственное место, где можно пить пиво и при этом думать, что занимаешься спортом.

* * *

Если спящему кошатнику положить на грудь кирпич, он будет укрывать его одеялом, заботиться и бояться повернуться.

* * *

- Алексей, мне холодно, дайте пиджак.

- Оленька, не дам, не обессудьте, вы мне один уже растянули...

* * *

Это пессимист лысеет. А оптимист становится аэродинамичней.

* * *

Только в хирургическом отделении водитель Петренко понял, почему переднее стекло называется лобовым…

* * *

Знайте, каждый раз, когда девушка отказывает в свидании хорошему парню, где-то в мире рождается котенок, который будет жить у нее после сорока.

* * *

У нас на работе молодой и дружный коллектив.

Теперь бы нанять кого-нибудь, чтобы работал...

* * *

- У вас очень завышена самооценка.

- Вы так говорите, будто я виноват, что лучше вас!

* * *

На рынке:

- А рыба свежая?

- Да. Вон рыбак еще не протрезвел.

* * *

- Я вчера у окулиста была.

- Что сказал?

- Сказал, чтобы алфавит подучила.

* * *

Есть парни богатые, есть красивые, есть умные. А я выгляжу как человек, у которого всегда можно спросить: «А что такое фреза?»

* * *

В магазине продавец меняет ценник на ноутбуке с 75 тыс. руб. на 50 тыс.

- С чего это он вдруг так подешевел? - спрашивает покупатель у продавца.

- А скидки «черной пятницы» закончились.

* * *

- Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось?

- Кук...

- Ну ни фига себ...

* * *

Работающие пенсионеры в Думе не понимают, зачем индексировать пенсии другим работающим пенсионерам.

* * *

Украина готова обсудить компенсацию за поражение на ЧЕ от Англии.

* * *

- Я слышал, ты опять женился?

- Да, на Таньке.

- Так это же сестра твоей первой жены!

- Да, просто я к теще уже привык.