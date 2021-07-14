Анекдоты: Зашел в загсе в туалет. На окнах - решетки. Вот гады, все предусмотрели

Дача - это когда ты покупаешь картошку весной, чтобы посадить.
А потом покупаешь картошку еще и осенью, чтобы было что есть зимой.
* * *
Люблю боулинг. Это единственное место, где можно пить пиво и при этом думать, что занимаешься спортом.
* * *
Если спящему кошатнику положить на грудь кирпич, он будет укрывать его одеялом, заботиться и бояться повернуться.
* * *
- Алексей, мне холодно, дайте пиджак.
- Оленька, не дам, не обессудьте, вы мне один уже растянули...
* * *
Это пессимист лысеет. А оптимист становится аэродинамичней.
* * *
Только в хирургическом отделении водитель Петренко понял, почему переднее стекло называется лобовым…
* * *
Знайте, каждый раз, когда девушка отказывает в свидании хорошему парню, где-то в мире рождается котенок, который будет жить у нее после сорока.
* * *
У нас на работе молодой и дружный коллектив.
Теперь бы нанять кого-нибудь, чтобы работал...
* * *
- У вас очень завышена самооценка.
- Вы так говорите, будто я виноват, что лучше вас!
* * *
На рынке:
- А рыба свежая?
- Да. Вон рыбак еще не протрезвел.
* * *
- Я вчера у окулиста была.
- Что сказал?
- Сказал, чтобы алфавит подучила.
* * *
Есть парни богатые, есть красивые, есть умные. А я выгляжу как человек, у которого всегда можно спросить: «А что такое фреза?»
* * *
В магазине продавец меняет ценник на ноутбуке с 75 тыс. руб. на 50 тыс.
- С чего это он вдруг так подешевел? - спрашивает покупатель у продавца.
- А скидки «черной пятницы» закончились.
* * *
- Кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось?
- Кук...
- Ну ни фига себ...
* * *
Работающие пенсионеры в Думе не понимают, зачем индексировать пенсии другим работающим пенсионерам.
* * *
Украина готова обсудить компенсацию за поражение на ЧЕ от Англии.
* * *
- Я слышал, ты опять женился?
- Да, на Таньке.
- Так это же сестра твоей первой жены!
- Да, просто я к теще уже привык.