Канны-2021: Трехэтажный ад и долгожданный фильм Уэса Андерсона

Фильм "Французский вестник" Фото: кадр из фильма

Ожидаемый с прошлого года фильм любимца хипстеров Уэса Андерсона оказался утонченным подношением интеллектуальным журналам типа «Нью-Йоркера». Сценарная структура альманаха: три не связанные друг с другом юмористические истории как будто встают со страниц никогда не существовавшего журнала, издаваемого американскими экспатами в никогда не существовавшем французском городке. Плюс пролог и эпилог с посвящением реальным журналистам, ничем не уступавшим большим писателям. Кто бы мог ожидать от автора «Бесподобного мистера Фокса» и «Острова собак» похвалы публицистам, исполненной светлой печали по исчезающему миру качественной журналистики?

Обычный для Андерсона набор звезд - Оуэн Уилсон, Тильда Свинтон, Эдвард Нортон, Эдриан Броуди, Билл Мюррей, Леа Сейду, Уиллем Дефо, расширенный за счет Тимоте Шаламе и Элизабет Мосс в совсем крошечной роли - не стесняется выполнять в его дизайнах функции кружки или табуретки. Их образы, выписаны режиссером настолько идеально, что теряют какое бы то ни было отношение к реальности - неудивительно, что Андерсон часто выступает в анимационном жанре: нарисованный кусок есть и во «Французском вестнике».

Если "Гранд-отель "Будапешт" был похож на массивный кремовый торт, то новый фильм напоминает эстетский гербарий — истонченный и пересушенный, годный только на то, чтобы над ним трястись, восхищаясь каждым неживым экспонатом. Декоративное изящество и мастерство, с которыми прописавшийся в Париже американец Андерсон ткет свои затейливые полотна, выросли до такой степени, что скоро не оставят помимо себя ничего живого. Можно сказать, что он уперся в стену совершенства. О большинстве фестивальных фильмов такого точно не скажешь.

Фильм "Три этажа" Фото: кадр из фильма.

Конкурсные «Три этажа» (Tre piani) итальянского классика Нанни Моретти входят в подробности жизни семей, населяющих три этажа завидного римского кондоминиума. Действие охватывает десять лет довольно бурной жизни - тут то и дело рожают детей, кто-то, будучи пьян, въезжает на машине прямо к живущим на первом этаже соседям, нескольких жильцов судят, несколько жильцов являются судьями, кто-то кого-то совращает, кто-то сходит с ума и отправляется бродить по дорогам... Все это похоже на мыльную оперу, но мыльную оперу категории «А», поставленную по какому-то известному израильскому роману, и не абы кем, а лауреатом каннской «Золотой ветви», с участием всех основных итальянских звёзд, включая самого Моретти.

Фильм "Остров Бергмана" Фото: кадр из фильма.

«Остров Бергмана» (Bergman Island) Мии Хансен-Лев смешивает два в одном. Это хороший видеопутеводитель по острову Форе, где жил и снимал Ингмар Бергман и где творческие работники могут с пользой провести творческие каникулы в близком соседстве с духом сумрачного шведского гения. Но это и убедительная любовная драма - ее сочиняет одна из резиденток острова (Вики Крипс), приехавшая на остров с благообразным бойфрендом-режиссёром (Тим Рот). Внешне довольная и счастливая, она, как выясняется, сама является героиней описываемого душераздирающего адюльтера, хотя и принимает в «фильме в фильме» сексуальные формы Мии Васиковской. Спокойное и уравновешенное (может быть, даже слишком спокойное и уравновешенное), это кино о тех личных бурях в душе и постели художника, что он проецирует потом в свое творчество. А уж какой результат - как у Бергмана, или как у Хансен-Лев, это, как говорится, зависит.

Фильм «Интрегальде» Фото: кадр из фильма

Рядом с райским островом Бергмана - образ мутного хтонического ада. В показанном в «Двухнедельнике режиссеров» фильме румына Раду Мунтеана «Интрегальде» (Intregalde) уже в названии дано обозначение гиблого места, куда ни при каких обстоятельствах нельзя попадать. Герои фильма вовлечены в гуманитарную деятельность, развозя пожилым деревенским жителям новогодние подарки. Влекомые инстинктом благотворительности, они дают себя увлечь в пучину мрака случайно встреченному ненормальному дедушке, похожему на лесную кикимору. Результат - полная потеря себя во времени и пространстве, повлёкшая за собой переосмысление и всей богоугодной деятельности. Это фестивальный хардкор, смотреть который иногда довольно невыносимо: автор, работающий с непрофессиональными (и явно не очень вменяемыми) актерами, зашел чуть дальше, чем могут перенести даже приученные к хардкору желудки.

Фильм "На все наплевать" Фото: кадр из фильма.

Название показанного в конкурсе программы «Неделя критики» фильма Rien à foutre/ Zero Fucks Given Жюли Лекюстр и Эммануэля Марре можно, в зависимости от предпочтений, перевести как «Полностью наплевать» или «На все положить». Примерно таково мироощущение героини Адель Экзаркопулос по имени Кассандра, стюардессы на лоукостере. Нет, она ничуть не похожа на стюардессу из лирической мелодрамы «Небо. Самолет. Девушка». Лирике здесь вообще нет места. У героини нет привязанностей, кроме случайных пользователей Тиндера, она следует инструкциям, не вдаваясь в человеческие подробности, лишь отвлекающие от исполнения корпоративных обязанностей. Чем будешь больше похожа на робота, забыв о собственной индивидуальности, - тем больше шансов приблизиться к заветной мечте: стать стюардессой крупной компании, например, «Эмиратов». У героини этого во многом точного, хотя и несколько рассеянного портрета нашей современницы находится психологическое оправдание такой ее отмороженности. Но можно было обойтись и без нее: большинству наших современниц они совершенно не требуются, их не подтачивает изнутри затаенная боль. Хотя кто знает!

Фильм "Проклятые апельсины" Фото: кадр из фильма.

На полуночном показе давали французские «Проклятые апельсины» (Oranges sanguines) Жан-Кристофа Морисса - неполиткорректную, отвязную комедию, большинство сюжетных поворотов которой я из природной скромности постесняюсь здесь воспроизвести. Скажу лишь, что среди персонажей - беспечные пенсионеры, поставившие перед собой задачу выиграть турнир бальных танцев, чтобы спастись от банкротства; юная девственница, предвкушающая потерю невинности; министр финансов, попавший в лапы маньяка, который от лица всего французского народа проделывает с ним примерно все, что вы только можете себе представить. Центральный эпизод киноленты, давший ей название, - тот, в котором упомянутая экс-девственница нападает на указанного маньяка и отрезает ему ножницами … «проклятые апельсины», после чего заставляет их съесть, предварительно разогрев в микроволновке. Как говорят французы, бон аппети!

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