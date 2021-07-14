Джеки Чан выразил желание вступить в Компартию Китая

Актер Джеки Чан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый голливудский актер Джеки Чан, заявил, что восхищается Коммунистической партией Китая и хотел бы стать ее членом.

В Поднебесной и за ее пределами усомнились в искренности звезды боевых искусств, а также высказали мнение, что актер просто недостоин быть коммунистом.

Выступая в Пекине на киносимпозиуме, организованном Китайской ассоциацией киноискусства, Чан сказал, что горд быть китайцем, а также о том, что с восхищением наблюдает за действиями Компартии Китая, ведущей народ страны к процветанию.

«Я также завидую тому, что вы – члены Коммунистической партии, я думаю, что Коммунистическая партия просто великолепна, то, что Компартия говорит, то, что она обещает, всегда будет выполнено в течение нескольких десятилетий… Я хочу быть членом коммунистической партии», – приводит слова актера издание South China Morning Post.

Пользователи крупнейшей китайской соцсети Weibo отреагировали на заявление звезды Голливуда с насмешкой. Во-первых, многие ему просто не поверили, заподозрив Чана в игре на публику и желании сделать приятное властям Китая, а во-вторых, они считают, что актер попросту недостоин быть членом партии из-за проблем семейного характера. Мало того, что соотечественники не смогли простить Джеки Чану измену жене и интрижку на стороне, результатом которой стало рождение дочери, масла в огонь подлил сын легенды боевого кино, отсидевший полгода в тюрьме за наркотики.