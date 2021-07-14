Украинский политик пойман на взятке в Москве

Мужчина пытался подкупить инспектора ДПС, составившего протокол из-за отсутствия техосмотра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

35-летний Сергей Хижняк — известный украинский политический деятель и бизнесмен, координатор так называемого "Русского сектора" и организатор громких политических акций на территории России и Украины. В том числе, мужчина являлся координатором движении "СтопМайдан" и руководил молодежной организацией "Молодые регионы".

Несколько дней назад Сергей привлёк к себе внимание по другому поводу. Его BMW X6 остановили в центре Москвы инспекторы ДПС для обычной проверки. Хижняк протянул сотруднику дорожной полиции свои документы. Вскоре выяснилось, что автомобиль Сергея должным образом на территории России не зарегистрирован.

Инспектор пригласил водителя пройти с ним в служебный автомобиль для составления административного протокола. Хижняк проследовал за ним, но когда полицейский открыл чистый бланк и начал его заполнять, решил изменить ситуацию и предложил инспектору забыть об этом недоразумении за небольшое вознаграждение. После этого Сергей достал из кармана и положил в подстаканник автомобиля ДПС несколько тысяч рублей.

Всё происходящее попало на камеры, установленные внутри салона. Информацию о попытке Сергея подкупить сотрудника ДПС передали в дежурную часть. Сейчас по данному факту проводится проверка.

— Поступила информация о том, что на улице Садовая-Черногрязская был остановлен BMW X6, за рулём которого находился 35-летний уроженец Украинской Республики. В процессе составления административного протокола, желая избежать административной ответственности, осуществил дачу взятки представителю власти лично в виде денежных средств общей суммой 4000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Теперь вместо небольшого административного штрафа политику грозит уголовное дело.

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