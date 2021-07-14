Фильм о супергерое Великой Отечественной: на IVI премьера военного фильма «Красный призрак»

В центре сюжета «Красного призрака» столкновение окруженцев и немецких солдат. Выходя из «Вяземского котла» осенью 1941 года небольшой отряд советских солдат вступает в неравный бой с особым подразделением Вермахта. На помощь нашим бойцам приходит неизвестный воин, которого немцы называют «Красный призрак». Это своего рода переосмысленный образ Неизвестного солдата, рассказывает Андрей Богатырев.

«Когда делали картину, мы думали на тему того, кто такой супергерой?! Пришли к выводу, что в Америке супергерой — это отдельная персона. Бетман, например. А у нас другой подход к человеческой жизни, смерти. Поэтому мы решили, что красный призрак у нас — это дух, собирательный образ. Один погибает, а на его место встаёт другой. Красного призрака вообще невозможно убить», - говорит режиссер.

Образ, послуживший основой для фильма, как признается Богатырев, создан на основе реальных рассказов свидетелей войны, ветеранов. При подготовке к работе над кинолентой сценаристы и режиссер общались с героями Великой Отечественной войны. Серию интервью начали снимать в 2015 году в Калужской области. Материала собрали столько, что хватило еще на один фильм. Документальная лента об этом путешествии и интервью с ветеранами появится вскоре после выхода «Красного призрака» в широкий прокат.

Современным российским фильмом о Великой Отечественной войне заинтересовались во многих странах. Ленту продали для проката в США, Канаде, Великобритании, Польше, Японии и других государствах. Сейчас команда проекта ведет переговоры о продаже прав для просмотра в Китае, Индии, а также Австралии и Новой Зеландии.

В «Красном призраке» снялись актеры Юрий Борисов, Владимир Гостюхин, Алексей Шевченко, Олег Васильков, Полина Чернышова, Михаил Горевой, Вольфганг Черни, Павел Абраменков, Вячеслав Шихалеев и другие.

Смотреть фильм «Красный призрак»

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