У сельских домов культуры открывается «второе дыхание»

Зал хореографии в ДК в Чечне

История общедоступных культурно-просветительских учреждений в России насчитывает почти полтора века. В 1882 году в Томске открылся первый народный дом, год спустя аналогичное заведение появилось в Петербурге. Они создавались во многих губерниях и особенно активно после революции 1905 года для ведения просветительской работы и досуга. В них обучали грамоте, читали лекции, показывали спектакли, устраивали посиделки и выставки. К началу Первой мировой войны в Российской империи насчитывалось 237 клубов и народных домов.

В советское время рабочие клубы и дома культуры стали активно появляться после 1920 года, когда был образован Главполитпросвет. Как отмечал нарком просвещения Анатолий Луначарский, «клуб должен быть кусочком социализма, местом и обучения, и отдыха, и распространения среди окружающих основных начал нового социалистического понимания жизни и социалистического строительства».

В 1922 году появилось 12,2 тысячи клубных учреждений, количество которых в последний предвоенный год выросло до 118 тысяч. После войны и вплоть до развала СССР в городах и селах открывались новые клубы и ДК. К концу 1980-х годов только в сельской местности их насчитывалось около 80 тысяч. Это были настоящие островки культуры, где гармонично соседствовали образование и развлечения.

Но в 1990-е они пережили упадок: ветхость и запустение стали их визитной карточкой. А многие и вовсе канули в небытие…

Такую участь мог бы разделить и дом культуры села Асяново (Республика Башкортостан). Он был построен в 1984 году, и относительно других ДК его можно было бы считать молодым, хотя пару лет назад он выглядел как глубокий старик.

Здесь продолжалась жизнь: функционировали фольклорные, танцевальные и театральные коллективы, ансамбль народных инструментов, кружки. И люди ходили в ДК – ведь пойти в маленьком селе, где живут немногим более 1,5 тысяч человек, больше некуда. Поэтому пожар, случившийся в 2018 году, стал для многих сельчан настоящим горем. Казалось бы, всё, точка, вместе со сгоревшим зданием угас очаг культуры.

Но Асяновский дом культуры, словно мифическая птица Феникс, возродился из пепла. В рамках национального проекта «Культура» в ДК обновили зрительный зал и музей, подготовили помещение для занятий танцами, открыли тренажерный зал, детскую игровую комнату. Дом культуры получил новую мебель, современное звуковое и световое оборудование. Здание с обновленным фасадом привлекает внимание. Кроме того, в обновленном доме культуры создали модельную библиотеку, средства на которую также были выделены в рамках нацпроекта.

Асяновский Дом культуры. Фото из архива Министерства культуры РФ

– Как мы этого ждали! Когда отремонтировали дом культуры, радость была, как будто в собственном доме новоселье справила! – вспоминает местная жительница Лилия Фазлыева.

Она одна из завсегдатаев ДК – старается приходить сюда каждый день. 18 мая она и пять ее односельчан с большим успехом представили на сцене ДК премьеру спектакля «Чего не хватает бабушкам».

Нацпроект буквально вдохнул в дом культуры новую жизнь: здесь постоянно происходят интересные события, которые неизменно привлекают жителей села.

Например, 1 июня, в Международный день защиты детей, на площадке перед ДК была проведена игровая программа в формате «Веселых стартов». Около 20 младшеклассников, разделившись на две команды, соревновались в ловкости, скорости и сообразительности. Каникулы начались как надо!

4 июня стартовал традиционный конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир». Празднично оформленная площадь, веселая зажигательная музыка были украшением праздника.

Библиотека в Асяновском ДК стала популярной у подростков. Фото из архива Министерства культуры РФ

Похожая страница истории открылась и у клуба села Ябалаково. Он стал одним из 645 домов культуры, модернизированных и построенных за два года реализации нацпроекта «Культура» за счет федерального бюджета. В этом году, кстати, своей очереди ждут еще более 150 сельских клубов в разных регионах страны.

Старое здание уже не отвечало требованиям времени. Новый клуб площадью 671 кв. м был построен всего за 8 месяцев. В рамках нацпроекта «Культура» на возведение объекта госбюджет выделил 35 млн рублей. Здесь появился зрительный зал на 300 мест, гримёрные, современная библиотека, методические и кружковые кабинеты.

В клубе действуют вокальные и инструментальные ансамбли, танцевальные коллективы, народный театр, спортивные кружки.

«Я переехала в Ябалаково из соседнего района 6 лет назад, и с тех пор хожу в клуб на все праздники и концерты. Самодеятельность здесь очень хорошая», – рассказывает пенсионерка Загида Гиздатуллина.

Перед молодежью клуб открывает возможности профессионального выбора.

«Я начал учиться играть на баяне и гармошке еще во втором классе. Сначала в школе посещал кружок, а потом сюда стал ходить. Здесь еще и танцами занимаюсь, а также хочу стать профессиональным музыкантом, баянистом. Но даже если стану технарем, занятия в клубе даром не пройдут. Ведь любой человек, с любой профессией может быть творческой личностью», – рассказывает семиклассник Денис Хайртдинов.

ДК в селе Яблаково. Фото из архива Министерства культуры РФ

Действительно, современный Дом культуры – это уже не гармошка, радиола и танцы, не просто площадка, куда приходят скоротать время только потому, что альтернатива ей – телевизор. Современный ДК – это технологичное пространство, которое притягивает возможностями для творчества, саморазвития и полноценного досуга. Красивый дизайн, скоростной интернет, качественный звук, мультимедийные сервисы – вот атрибуты большинства новых домов культуры. Во многих ДК есть возможности и для кинопоказа. И такие дома культуры открываются в большинстве регионов.

Артисты Яблаково получили отличную сцену для выступлений. Фото из архива Министерства культуры РФ

Еще один пример – Чечня, село Янди Ачхой-Мартановского района. Здесь живут чуть больше 2,5 тысячи человек. Сельский дом культуры здесь построили в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура». В строительство было вложено 32,8 млн рублей, из которых средства федерального бюджета составили 31,2 млн рублей.

Здесь была своя самодеятельность, участники которой не раз становились победителями и призерами районных и республиканских конкурсов и фестивалей. Любопытно, но известного деятеля искусств, руководителя, который вел бы за собой односельчан, в селе не было, и пока все еще нет. Но у большинства жителей – хороший музыкальный слух и способность учиться игре на инструментах. А еще большое желание использовать все уникальные возможности для развития своих талантов.

Как бы то ни было, но энтузиазм без материального обеспечения рано или поздно иссякает: прежний дом культуры попросту не отвечал современным требованиям. Решение о строительстве нового ДК было неизбежным: нормальных условий для занятий там не осталось совсем. С 2000 года домом культуры села Янди был, со слов местных жителей, «старый синий вагончик» строителей, которые восстанавливали здесь школу.

Теперь сельский ДК – это большой зрительный зал на 200 мест с просторной сценой и звуковым оборудованием, методические и кружковые комнаты. Обустроена и заасфальтирована территория вокруг ДК.

В ДК работают кружки юных гармонистов, древних национальных инструментов дечиг-пондур и доули, театральный и танцевальный кружки, кружки хорового и вокального пения, художественного слова, оркестр народных инструментов, кружок «Мастерица» и клуб любителей шашек. В каждом из них занимаются по 10-15 человек.

КУЛЬТУРА НА КОЛЕСАХ

А что же глубинка, где в деревне семь дворов? Оказывается, она тоже не оторвана от культурной жизни. И помогают ей в этом автоклубы. Нет, не те, где собираются фанаты автомобилей. Автоклубы – это программа нацпроекта «Культура» по обеспечению регионов передвижными культурными центрами.

Фургоны-трансформеры уже колесят по проселочным дорогам страны, забираясь туда, где порой не проезжает колесо малолитражки.

Автоклубы в действии. Фото из архива Министерства культуры РФ

– Выезжаем по заявкам глав поселений, в любую погоду. Этой зимой и в -30 ездили по селам. Тяжеловато было: кабель на таком холоде становится как железо, надо наловчиться, чтобы скрутить и загрузить его в машину после концерта. И жители «железные»: за полтора часа концерта ни один не ушел из-за мороза, стояли, смотрели выступление с большим интересом. Мы ездим с солистами, танцевальными и музыкальными коллективами районного ДК. И не важно, что артистов на сцене иногда больше, чем жителей в деревне. Важно, чтобы у людей была возможность прикоснуться к искусству. Мы выезжаем около 20 раз в месяц. Сейчас, летом, думаю буем ездить чаще, – рассказывает светооператор Татышлинского районного дома культуры (Республика Башкортостан) Айрат Валлиахметов.

Жители сел и поселков с удовольствием приходят на представления. Фото из архива Министерства культуры РФ

По его словам, фургон трансформируется в концертную сцену в течение часа. А главная проблема – перепады напряжения в деревенской сети. Поэтому все автоклубы оснащены не только свето- и звуковым оборудованием, но и автономным генератором на 5,5 киловатт.

В этом году еще более 100 клубов на колесах приобретут в 21 регионе. А всего по нацпроекту к 2024 году в 74 регионах появятся более 600 автоклубов. На эту программу выделено около 3 млрд рублей.

Автоклубы в действии. Фото из архива Министерства культуры РФ

Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова назвала программу приобретения автоклубов «одним из прорывов нацпроекта». По ее словам, в России около 100 тысяч населенных пунктов, где вообще нет стационарных учреждений культуры, однако благодаря автоклубам местные жители могут приобщиться к культурной жизни.

Выступают артисты разных жанров. Фото из архива Министерства культуры РФ

КСТАТИ

В рамках национального проекта «Культура» открывается более 300 домов культуры в год. В дальнейшем их будет открываться еще больше, в том числе благодаря дополнительным 24 млрд рублей, которые будут выделены в 2021-2024 годы из федерального бюджета.

Министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото из архива Министерства культуры РФ

«Благодаря дополнительным средствам мы сможем обновлять и модернизировать еще больше библиотек, музеев в сельской местности и малых исторических городах России, и, конечно же, ремонтировать и строить сельские дома культуры. Сегодня дома культуры очень востребованы, а зачастую они становятся местом, где можно собраться всей семьей и где каждый может найти дело по душе, развить свой талант», – сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Всего на нацпроект планируется выделить 142,8 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 129,9 млрд рублей.