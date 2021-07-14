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Общество14 июля 2021 15:50

У сельских домов культуры открывается «второе дыхание»

Сотни ДК на территории большинства регионов страны обновлены в рамках нацпроекта «Культура»
Михаил ГОРШКОВ
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Зал хореографии в ДК в Чечне

Зал хореографии в ДК в Чечне

История общедоступных культурно-просветительских учреждений в России насчитывает почти полтора века. В 1882 году в Томске открылся первый народный дом, год спустя аналогичное заведение появилось в Петербурге. Они создавались во многих губерниях и особенно активно после революции 1905 года для ведения просветительской работы и досуга. В них обучали грамоте, читали лекции, показывали спектакли, устраивали посиделки и выставки. К началу Первой мировой войны в Российской империи насчитывалось 237 клубов и народных домов.

В советское время рабочие клубы и дома культуры стали активно появляться после 1920 года, когда был образован Главполитпросвет. Как отмечал нарком просвещения Анатолий Луначарский, «клуб должен быть кусочком социализма, местом и обучения, и отдыха, и распространения среди окружающих основных начал нового социалистического понимания жизни и социалистического строительства».

В 1922 году появилось 12,2 тысячи клубных учреждений, количество которых в последний предвоенный год выросло до 118 тысяч. После войны и вплоть до развала СССР в городах и селах открывались новые клубы и ДК. К концу 1980-х годов только в сельской местности их насчитывалось около 80 тысяч. Это были настоящие островки культуры, где гармонично соседствовали образование и развлечения.

Но в 1990-е они пережили упадок: ветхость и запустение стали их визитной карточкой. А многие и вовсе канули в небытие…

Такую участь мог бы разделить и дом культуры села Асяново (Республика Башкортостан). Он был построен в 1984 году, и относительно других ДК его можно было бы считать молодым, хотя пару лет назад он выглядел как глубокий старик.

Здесь продолжалась жизнь: функционировали фольклорные, танцевальные и театральные коллективы, ансамбль народных инструментов, кружки. И люди ходили в ДК – ведь пойти в маленьком селе, где живут немногим более 1,5 тысяч человек, больше некуда. Поэтому пожар, случившийся в 2018 году, стал для многих сельчан настоящим горем. Казалось бы, всё, точка, вместе со сгоревшим зданием угас очаг культуры.

Но Асяновский дом культуры, словно мифическая птица Феникс, возродился из пепла. В рамках национального проекта «Культура» в ДК обновили зрительный зал и музей, подготовили помещение для занятий танцами, открыли тренажерный зал, детскую игровую комнату. Дом культуры получил новую мебель, современное звуковое и световое оборудование. Здание с обновленным фасадом привлекает внимание. Кроме того, в обновленном доме культуры создали модельную библиотеку, средства на которую также были выделены в рамках нацпроекта.

Асяновский Дом культуры. Фото из архива Министерства культуры РФ

Асяновский Дом культуры. Фото из архива Министерства культуры РФ

– Как мы этого ждали! Когда отремонтировали дом культуры, радость была, как будто в собственном доме новоселье справила! – вспоминает местная жительница Лилия Фазлыева.

Она одна из завсегдатаев ДК – старается приходить сюда каждый день. 18 мая она и пять ее односельчан с большим успехом представили на сцене ДК премьеру спектакля «Чего не хватает бабушкам».

Нацпроект буквально вдохнул в дом культуры новую жизнь: здесь постоянно происходят интересные события, которые неизменно привлекают жителей села.

Например, 1 июня, в Международный день защиты детей, на площадке перед ДК была проведена игровая программа в формате «Веселых стартов». Около 20 младшеклассников, разделившись на две команды, соревновались в ловкости, скорости и сообразительности. Каникулы начались как надо!

4 июня стартовал традиционный конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир». Празднично оформленная площадь, веселая зажигательная музыка были украшением праздника.

Библиотека в Асяновском ДК стала популярной у подростков. Фото из архива Министерства культуры РФ

Библиотека в Асяновском ДК стала популярной у подростков. Фото из архива Министерства культуры РФ

Похожая страница истории открылась и у клуба села Ябалаково. Он стал одним из 645 домов культуры, модернизированных и построенных за два года реализации нацпроекта «Культура» за счет федерального бюджета. В этом году, кстати, своей очереди ждут еще более 150 сельских клубов в разных регионах страны.

Старое здание уже не отвечало требованиям времени. Новый клуб площадью 671 кв. м был построен всего за 8 месяцев. В рамках нацпроекта «Культура» на возведение объекта госбюджет выделил 35 млн рублей. Здесь появился зрительный зал на 300 мест, гримёрные, современная библиотека, методические и кружковые кабинеты.

В клубе действуют вокальные и инструментальные ансамбли, танцевальные коллективы, народный театр, спортивные кружки.

«Я переехала в Ябалаково из соседнего района 6 лет назад, и с тех пор хожу в клуб на все праздники и концерты. Самодеятельность здесь очень хорошая», – рассказывает пенсионерка Загида Гиздатуллина.

Перед молодежью клуб открывает возможности профессионального выбора.

«Я начал учиться играть на баяне и гармошке еще во втором классе. Сначала в школе посещал кружок, а потом сюда стал ходить. Здесь еще и танцами занимаюсь, а также хочу стать профессиональным музыкантом, баянистом. Но даже если стану технарем, занятия в клубе даром не пройдут. Ведь любой человек, с любой профессией может быть творческой личностью», – рассказывает семиклассник Денис Хайртдинов.

ДК в селе Яблаково. Фото из архива Министерства культуры РФ

ДК в селе Яблаково. Фото из архива Министерства культуры РФ

Действительно, современный Дом культуры – это уже не гармошка, радиола и танцы, не просто площадка, куда приходят скоротать время только потому, что альтернатива ей – телевизор. Современный ДК – это технологичное пространство, которое притягивает возможностями для творчества, саморазвития и полноценного досуга. Красивый дизайн, скоростной интернет, качественный звук, мультимедийные сервисы – вот атрибуты большинства новых домов культуры. Во многих ДК есть возможности и для кинопоказа. И такие дома культуры открываются в большинстве регионов.

Артисты Яблаково получили отличную сцену для выступлений. Фото из архива Министерства культуры РФ

Артисты Яблаково получили отличную сцену для выступлений. Фото из архива Министерства культуры РФ

Еще один пример – Чечня, село Янди Ачхой-Мартановского района. Здесь живут чуть больше 2,5 тысячи человек. Сельский дом культуры здесь построили в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура». В строительство было вложено 32,8 млн рублей, из которых средства федерального бюджета составили 31,2 млн рублей.

Здесь была своя самодеятельность, участники которой не раз становились победителями и призерами районных и республиканских конкурсов и фестивалей. Любопытно, но известного деятеля искусств, руководителя, который вел бы за собой односельчан, в селе не было, и пока все еще нет. Но у большинства жителей – хороший музыкальный слух и способность учиться игре на инструментах. А еще большое желание использовать все уникальные возможности для развития своих талантов.

Как бы то ни было, но энтузиазм без материального обеспечения рано или поздно иссякает: прежний дом культуры попросту не отвечал современным требованиям. Решение о строительстве нового ДК было неизбежным: нормальных условий для занятий там не осталось совсем. С 2000 года домом культуры села Янди был, со слов местных жителей, «старый синий вагончик» строителей, которые восстанавливали здесь школу.

Теперь сельский ДК – это большой зрительный зал на 200 мест с просторной сценой и звуковым оборудованием, методические и кружковые комнаты. Обустроена и заасфальтирована территория вокруг ДК.

В ДК работают кружки юных гармонистов, древних национальных инструментов дечиг-пондур и доули, театральный и танцевальный кружки, кружки хорового и вокального пения, художественного слова, оркестр народных инструментов, кружок «Мастерица» и клуб любителей шашек. В каждом из них занимаются по 10-15 человек.

КУЛЬТУРА НА КОЛЕСАХ

А что же глубинка, где в деревне семь дворов? Оказывается, она тоже не оторвана от культурной жизни. И помогают ей в этом автоклубы. Нет, не те, где собираются фанаты автомобилей. Автоклубы – это программа нацпроекта «Культура» по обеспечению регионов передвижными культурными центрами.

Фургоны-трансформеры уже колесят по проселочным дорогам страны, забираясь туда, где порой не проезжает колесо малолитражки.

Автоклубы в действии. Фото из архива Министерства культуры РФ

Автоклубы в действии. Фото из архива Министерства культуры РФ

– Выезжаем по заявкам глав поселений, в любую погоду. Этой зимой и в -30 ездили по селам. Тяжеловато было: кабель на таком холоде становится как железо, надо наловчиться, чтобы скрутить и загрузить его в машину после концерта. И жители «железные»: за полтора часа концерта ни один не ушел из-за мороза, стояли, смотрели выступление с большим интересом. Мы ездим с солистами, танцевальными и музыкальными коллективами районного ДК. И не важно, что артистов на сцене иногда больше, чем жителей в деревне. Важно, чтобы у людей была возможность прикоснуться к искусству. Мы выезжаем около 20 раз в месяц. Сейчас, летом, думаю буем ездить чаще, – рассказывает светооператор Татышлинского районного дома культуры (Республика Башкортостан) Айрат Валлиахметов.

Жители сел и поселков с удовольствием приходят на представления. Фото из архива Министерства культуры РФ

Жители сел и поселков с удовольствием приходят на представления. Фото из архива Министерства культуры РФ

По его словам, фургон трансформируется в концертную сцену в течение часа. А главная проблема – перепады напряжения в деревенской сети. Поэтому все автоклубы оснащены не только свето- и звуковым оборудованием, но и автономным генератором на 5,5 киловатт.

В этом году еще более 100 клубов на колесах приобретут в 21 регионе. А всего по нацпроекту к 2024 году в 74 регионах появятся более 600 автоклубов. На эту программу выделено около 3 млрд рублей.

Автоклубы в действии. Фото из архива Министерства культуры РФ

Автоклубы в действии. Фото из архива Министерства культуры РФ

Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова назвала программу приобретения автоклубов «одним из прорывов нацпроекта». По ее словам, в России около 100 тысяч населенных пунктов, где вообще нет стационарных учреждений культуры, однако благодаря автоклубам местные жители могут приобщиться к культурной жизни.

Выступают артисты разных жанров. Фото из архива Министерства культуры РФ

Выступают артисты разных жанров. Фото из архива Министерства культуры РФ

КСТАТИ

В рамках национального проекта «Культура» открывается более 300 домов культуры в год. В дальнейшем их будет открываться еще больше, в том числе благодаря дополнительным 24 млрд рублей, которые будут выделены в 2021-2024 годы из федерального бюджета.

Министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото из архива Министерства культуры РФ

Министр культуры РФ Ольга Любимова. Фото из архива Министерства культуры РФ

«Благодаря дополнительным средствам мы сможем обновлять и модернизировать еще больше библиотек, музеев в сельской местности и малых исторических городах России, и, конечно же, ремонтировать и строить сельские дома культуры. Сегодня дома культуры очень востребованы, а зачастую они становятся местом, где можно собраться всей семьей и где каждый может найти дело по душе, развить свой талант», – сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Всего на нацпроект планируется выделить 142,8 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 129,9 млрд рублей.

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