«Стал бы заложником навсегда»: экс-глава автогиганта, сбежавший из Токио в коробке, рассказал, как это было на самом деле

Японская прокуратура обвинила главу Nissan в сокрытии доходов в размере 80 млн долларов. Фото: EAST NEWS

Карлос Гон войдет в историю не только как успешный управленец, посвятивший себя автобизнесу, но и как дерзкий авантюрист. Накануне нового 2020 года СМИ сообщили, что бывший глава концерна Nissan бежал из под ареста в Японии в родной Ливан. Для побега Гон выбрал экстравагантный способ - его вывезли в специальном ящике для музыкального оборудования.

Спустя полтора года Карлос Гон дал эксклюзивное интервью BBC, где поделился подробностями захватывающего побега.

Карлос Гон родился в Бразилии в ливанской семье в 1954 году. Рос в Бейруте, затем учился во Франции. С конца 70-х годов работает в автопроме. В 1999 году Гон, возглавив японский концерн Nissan, смог вывести компанию из кризиса. Тогда за топ-менеджером закрепилось прозвище «убийца расходов»: Гон провел программу жесткого сокращения трат.

Желая создать мировой автогигант, Карлос Гон объединил Renault, Nissan и Mitsubishi в один альянс. Кстати, успел он поработать и в России. В 2010-х его объединенный концерн приобрел 75% акций нашего «АвтоВАЗа». В 2013 году Гон возглавил его совет директоров на три года. За это время управленцу удалось вывести российский автопром в плюс.

Но в ноябре 2018-го прокуратура Японии арестовала Карлоса Гона.

- Это оказалось шоком для меня. Состояние похоже на то, будто тебя на полном ходу сбивает автобус. Единственное, что я помню о том дне, - это свое состояние шока, - вспоминает топ-менеджер.

Его обвинили в сокрытии доходов в размере 80 млн долларов, якобы управленец умышленно занижал сведения о своем вознаграждении с 2010 по 2018 год, чтобы уклониться от уплаты налогов. Затем Гона обвинили в злоупотреблении служебным положением. Следствие утверждало, что глава Nissan мог списать за счет компании убытки в размере 21 млн долларов. Эти потери он понес в результате частных инвестиций.

Карлос Гон на презентации модели "Микра", 2016 г. Фото: EAST NEWS

С первого дня Гон заявлял о своей невиновности и обвинял в предательстве топ-менеджмент компании. В токийском СИЗО управленец провел несколько месяцев.

- Мне пришлось учиться жить без часов, компьютера, телефона, новостей и даже ручки! - говорит Гон.

Но в марте 2019-го адвокаты внесли за него залог в 9 млн долларов, после чего Гона выпустили под подписку о невыезде. Правда, через месяц снова его арестовали, но защита и теперь вытащила его. Даже новый залог скостили в 2 раза.

Суд был назначен на весну 2020 года, и до того времени покидать Японию Карлос Гону было запрещено. Экс-главе Nissan грозило 15 лет лишения свободу. И вот 31 декабря 2019 года топ-менеджер исчез.

Как сейчас вспоминает Гон, последней каплей перед тем, как он решился на побег, стало заявление следствия, что во время домашнего ареста ему запретят какие-либо контакты с женой - никаких писем, звонков и тем более личных встреч.

- Я понимал, что не могу нигде засветиться, поэтому меня следовало спрятать. Единственный вариант - коробка или багаж. Только так никто бы меня не узнал и не увидел. Только так мой план мог сработать, - вспоминает Карлос Гон. - Наиболее подходящим оказались ящики для музыкального оборудования, учитывая, что в тот момент в Японии проходило много концертов.

В день побега Гон вел себя максимально расслаблено, чтобы не выдать своих намерений. Обычная прогулка, повседневная одежда, привычный маршрут.

Одетый в джинсы и кроссовки, бывший глава Nissan отправился на поезде из Токио в Осаку, где в аэропорту его ждал частный самолет.

Заветный ящик ждал его в отеле неподалеку от аэропорта.

- Когда вы залезаете внутрь, вы уже не думаете о прошлом или будущем, вы живете моментом, - философствует Гон. - Ты не боишься, у тебя вообще нет никаких эмоций, кроме колоссальной концентрации и понимания: «это твой шанс, не упусти его. Если ты его упустишь, то заплатишь за это жизнью, станешь навсегда заложником в Японии».

Ящик с Карлосом Гона доставили из отеля в аэропорт отец и сын Майкл и Питер Тейлор, представившиеся музыкантами.

- Самолет должен был вылететь в 11 часов вечера, - вспоминает бывший глава Nissan. - Те 30 минут в ожидании взлета, которые я провел в ящике, были самыми долгими и мучительными в моей жизни.

Путь до Бейрута лежал через Турцию, где лайнер сделал небольшую остановку.

Выбор Гона на Ливан пал неслучайно: у ближневосточной страны

нет договора с Токио о взаимной экстрадиции, поэтому Гон не боялся, что его отправят обратно. А вот американцам Майклу и Питеру Тейлор не повезло: США выслали их в Японию, где мужчинам грозит три года тюрьмы. Также под домашним арестом находится бывший коллега Гона Грег Келли, которого подозревают в помощи бывшему боссу.