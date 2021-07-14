К сожалению, договоренности не выполняются: Дмитрий Песков о статье Владимира Путина и о Донбассе

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич, в статье Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», пожалуй, впервые прозвучала аббревиатура – ДНР и ЛНР. И хотя вы, Дмитрий Сергеевич, воздержались от ответа на вопрос «Комсомольской правды», который звучал так: «Если президент считает, что Киеву Донбасс не нужен, готова ли Россия его принять?» И, тем не менее, вчера прозвучали заявления из Донецка и Луганска, что там ждут все-таки практических шагов (от России). Что это могут быть, на взгляд Кремля, за шаги?

- Ну, смотрите, практические шаги – это та самая работа, которая ведется в рамках «нормандской четверки» на разных уровнях.

Это и контакты по линии политсоветников, это и контакты по линии министров иностранных дел, это и контакты на высшем уровне. Как известно, в последние годы возникла серьезная пауза в этой работе, дефицит продвижения в выполнении ранее достигнутых договоренностей.

Попытки предпринимаются, чтобы придать динамику этому процессу, но, вы знаете, к сожалению, договоренности не выполняются, минский комплекс мер тоже не выполняется украинской стороной.

Наверное, это - главная причина тому замедлению в этом процессе, которое произошло.

Хотя это является самыми действенными мерами, для того, чтобы решить эту проблему.

- То есть - минские соглашения являются самыми действенными мерами, я так понимаю?

- Действенными мерами является реализация минского комплекса мер.

- Понятно. Спасибо!