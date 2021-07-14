«Гири» на ногах: эксперт рассказал, что поможет от отеков в летнюю жару

Ни в коем случае не игнорируйте появившуюся тяжесть в ногах и повышенную утомляемость. Фото: Shutterstock

Тяжесть в ногах летом в жару – нередкое явление, с которым так или иначе сталкиваются многие, особенно женщины. А если тяжесть и боль в ногах сопровождаются отеками, это повод задуматься о здоровье. В первую очередь отеки могут преследовать тех, кто не совсем здоров - гипертоников, людей с проблемами почек, вен. Лишний вес также способствует отеканию. Если отеки не спадают долгое время, обязательно покажитесь врачу, тем более, что они могут сигналить о серьезных заболеваниях (см. Важно).

Разбираемся вместе с Ольгой Чижевской, исполнительным директором Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига педиатрии», от чего эти ощущения возникают и что делать для облегчения своего состояния.

Почему на ногах «гири»?

Часто под вечер ноги «гудят» и ноют, есть чувство распирания в области голеней, ступни, а порой и икры отекают, становится тяжело ходить, а обувь начинает натирать и кажется неудобной? Чаще всего эти явления появляются после длинного рабочего дня, проведенного за компьютером, или после длительно ходьбы. Но есть и другие факторы риска, которые нужно учитывать:

+ Сидячий образ жизни, гиподинамия.

+ Наличие лишнего веса.

+ Беременность, провоцирующая увеличение нагрузки.

+ Гормональные изменения в организме (у кормящих матерей или у женщин в период климакса).

+ Чересчур интенсивные нагрузки на ноги (привет, любители бега по жаре!).

+ Жара сама по себе: из-за тепловых перегрузок может снизиться объем движений, а это вызывает застой крови.

Как себе помочь?

Ни в коем случае не игнорируйте появившуюся тяжесть в ногах и повышенную утомляемость. Обязательно проверьте состояние вен у флеболога и стоп – у ортопеда или подиатра. При необходимости обратитесь к терапевту, кардиологу или нефрологу.

Скорректируйте свой образ жизни:

- Если у вас сидячая работа, делайте в ней перерывы каждый час-полтора, чтобы подвигаться.

- Ежедневно делайте зарядку, соответствующую вашему уровню физической подготовки, включая в нее упражнения для стоп.

- Старайтесь ходить пешком минимум по 40-60 минут в день.

- На даче или на отдыхе почаще ходите босиком – ходьба без обуви по естественным поверхностям, к которым относятся трава, песок, галька и др., благотворно влияет на состояние стоп.

- Займитесь плаванием – оно укрепляет все мышцы тела без опасности травмироваться, катайтесь на велосипеде.

- Для поддержания тонуса сосудов делайте контрастный душ для ног по утрам и вечерам. Это поможет в борьбе с отеками.

- Вечером старайтесь держать ноги на возвышении, во время сна подложите под ноги валик или подушку, чтобы стопы находились выше уровня вашего сердца. Это улучшит отток крови и снимет накопившуюся усталость.

- Носите удобную и мягкую обувь из натуральных материалов на плоской достаточно гибкой подошве или с устойчивым каблуком не выше 5 см.

- Закажите у подиатра специальные индивидуальные ортопедические вставки в обувь, которые значительно улучшат комфорт при ходьбе. Эти стельки, созданные после всестороннего тестирования именно для ваших стоп, работают в качестве профилактики плоскостопия, возвращают ступни в правильное положение, нормализуют амортизацию и делают ходьбу легкой, а прогулки – приятными.

- А быстро снять усталость поможет ледяной компресс с водой и фруктовым уксусом (не более двух-трех минут).

Тяжесть в ногах летом в жару – нередкое явление, с которым так или иначе сталкиваются многие, особенно женщины. Фото: Shutterstock

СОВЕТ ДИЕТОЛОГА

Липовый чай, черешня и рис против задержки жидкости

- Обязательно пейте чистую не холодную и не газированную воду — не менее полутора литров в день, - добавляет диетолог Людмила Денисенко. - Но желательно не перед сном - максимум за час до сна. А еще ограничьте острую и жареную пищу, если вы склонны к отекам. И ешьте больше зелени (особенно, петрушки), сезонных овощей-фруктов. Хорошо снимают отеки черешня и вишня. Помогает вареный (только не очень соленый) рис. Пейте липовый чай - он не только с отеками борется, но и с лишними кило. На кружку кипятка нужно взять 15 грамм (две чайные ложки) цветков липы. Пить за 20-30 минут до еды. Предупреждение - сильное мочегонное! После него лучше не гулять. А вот кофе и чай, несмотря на свой мочегонный эффект, могут сыграть злую шутку: на жаре они вызывают жажду, которую хочется запивать много и часто.

ВАЖНО

Когда отеки говорят о болезни

1. Варикозное расширение вен

Именно на ранних стадиях этой болезни человек замечает характерную усталость в стопах и голенях, которая становится сильнее к вечеру. Хочется прилечь, поднять ноги на возвышение, снять с себя ставшую узкой обувь. При этом на первых порах вены на ногах могут быть еще не видны, голени теплые и мягкие, поэтому обращения к флебологам на этом этапе очень редки. Впоследствии, если не принимать никаких мер, тяжесть в нижних конечностях может начать сопровождаться судорогами, сведением ног, появлением венозной сетки, чувством скованности и отечностью.

Но если в месте отека кожа красная и болит - это симптом тромбофлебита. Покажитесь вертебрологу.

2. Плоскостопие.

Продольное или поперечное плоскостопие (а также их сочетание) – бич многих современных людей. Стопа теряет амортизирующие функции, что в итоге приводит к деформациям, болезненности стоп и нарушениям всего опорно-двигательного аппарата. Причем причин плоскостопия множество: от малой подвижности и ожирения до слишком больших нагрузок и тесной обуви.

Но в начале развития плоскостопие может сигнализировать о себе тяжестью и болезненностью в стопах, особенно после ходьбы или пребывания на ногах, отечностью, быстрой утомляемостью. Если эти признаки проигнорировать, деформация стоп прогрессирует, вызывая более сильные боли, затрагивающие не только стопы, но и голеностопные суставы, меняется походка, ходить становится все сложнее, невозможно подобрать себе приемлемую обувь, и все качество жизни серьезно страдает.

3. Сердечно-сосудистые заболевания.

Отеки ног могут быть одним из проявлений заболеваний сердечно-сосудистой системы или почек. Если периодически болит сердце, бывает учащенное или замедленное сердцебиение, если беспокоит одышка, и при этом имеются проблемы с отеками и усталостью в стопах, нужно обязательно обследоваться у кардиолога. Если отеки приобретают размах - поднимаются от голени к коленям и выше, становятся синюшными или бледными, холодными на ощупь - срочно к доктору! Это признак сердечной недостаточности.

На почечные патологии могут указывать бледность, слабость, зуд кожных покровов, повышенное давление, плохой аппетит. В этом случае стоит проконсультироваться с нефрологом или урологом.

А ЕСЛИ НА ЛИЦЕ?

Отеки на лице чаще всего бывают с утра, если с вечера много выпили - воды или чего покрепче. Но если на ощупь кожа в зоне отека сухая и на вид бледная, а сам отек, кажется, «плавает» по лицу - дело в почках. Пора к нефрологу.