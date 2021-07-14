Рекордная инфляция в США может сильно ударить по экономике России

Финансовые проблемы в США могут негативно отразиться на российской экономике. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Индекс потребительских цен (в просторечьи - инфляция) в июне в США вырос на 0,9 процента, а в годовом исчислении достиг 5,4 процента. Для сравнения: в том же июне, по данным Банка России, у нас в стране инфляция составила 6,5 процента, при целевых показаниях за год в 4 процента.

И если россиян такие цифры не особо шокируют, то для Соединенных Штатов это 13-летний рекорд. И тревоги по этому поводу никто не скрывает - ни американские финансовые власти в лице Федеральной резервной системы (ФРС), ни аналитики во всем мире. Слишком зависим пока еще мировой экономический организм от состояния американской экономики. Которая, кстати, показывает сейчас рекордные темпы роста. И курс доллара, по всеобщему мнению, из-за небывалой инфляции в Штатах только укрепится.

В чем разгадка этого парадокса? За последние несколько лет власти США закачали в свою экономику, главным образом как средство борьбы с негативным влиянием на нее последствий пандемии, около 6 триллионов долларов. За счет поддержки платежеспособного потребительского спроса удалось вывести ВВП в значительный плюс. Проводимая политика «количественного смягчения» - активная скупка государством ценных бумаг и других нематериальных активов за счет эмиссии безналичных средств, побуждала инвесторов вкладываться в реальный сектор экономики. При этом деньги стоили очень дешево - базовая ставка ФРС доходила до нуля, то есть кредитные деньги надо было вернуть почти без переплаты.

Но выходящая из под контроля инфляция, а по прогнозам она в июне не должна была превысить полпроцента, заставит ФРС предпринять какие-то экстренные шаги. Именно сегодня, в среду, председатель ФРС Джером Пауэлл представит полугодовой отчет о денежно-кредитной политике в конгрессе США. Обуздать инфляцию, по всеобщему мнению экспертов, можно двумя способами: или сокращать «количественное смягчение», или повышать базовую ставку. Мнения относительно того, что позволит удержать экономический рост, расходятся. Ранее Пауэлл говорил, что он, скорее всего, начнет с сокращения «смягчения».

Ну а нам-то чего ждать от того, как американцы решат давить у себя инфляцию? Если за океаном одержат верх те, кто считает нынешний инфляционный пик временным и уверены в том, что дальше индекс потребительских цен вернется к «разумному» уровню, то резких изменений может и не быть. Но если инфляцию решат «давить» сокращением программы «количественного смягчения» или повышением базовой ставки, то это приведет к росту доллара и снижению фондовых рынков. Тогда для валют «растущих рынков», к которым относится и наш рубль, ничего хорошего не светит.

Эксперты напоминают, что случилось с валютами развивающихся стран в 2014 году, когда ФРС решила сократить объем выкупаемых в рамках «количественного смягчения» активов вплоть до приостановки. К январю 2016 года рубль просел на 60 процентов (все тогда, как сейчас очевидно, ошибочно относили это к последствиям «крымской весны»), турецкая лира на 40, а аргентинский песо на 62.

Если ФРС сегодня (по нашему времени уже завтра) повысит базовую ставку, то это только укрепит доллар и повысит его привлекательность по отношению к рублю, лире и другим «развивающимся» валютам. Для России это приведет к удорожанию импорта, а как следствие - к увеличению инфляционного давления.

Но в США немало аналитиков, которые предсказывают, что нынешний всплеск инфляции - пик, после которого она пойдет на снижение. Если так, то и менять в валютно-кредитной политике американцам особо ничего не надо. Может, пронесет?

Как еще удивляют эксперты, ход инфляции, скорее всего, будет определяться восприятием потребителей и бизнеса.

- Большая проблема заключается в том, что текущая высокая инфляция закладывается в ожидания потребителей и бизнеса, что приводит к более высокой долгосрочной инфляции, как это произошло в 1970-х годах, - заявил агентству Reuters главный экономист PNC Financial Гас Фаухер.

Переводя на русский, вспомним слова профессора Преображенского: «Разруха (читай - инфляция) - в головах».