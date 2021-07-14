На стройке престижного апарт-комплекса в Москве начался пожар

Пожарные будут проливать вспыхнувшие стройматериалы, чтобы возгорание не повторилось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 14 июля жители столицы заметили черный столб дыма за стадионом «Спартак» в Тушино. Он поднимался со стороны новостроек у метро «Тушинская». На место примчались три пожарных расчета.

— Пожар начался по адресу Волоколамское шоссе, 71/22. Возгорание на первом этаже трехэтажного строящегося здания. Загорелись строительный материалы. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 19:08 возгарание локализовано, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По этому адреса расположен строящийся апарт-комплекс «Движение.Тушино». Дома обещали сдать до конца 2021 года. Возгорание случилось в нежилом здании, которое, очевидно, планируется сдавать под торговые площади.

Сейчас пожарные будут проливать вспыхнувшие стройматериалы, чтобы возгорание не повторилось. Позже специальная комиссия установит, из-за чего разгорелось пламя. Обычно, в подобных происшествиях виновато неосторожное обращение с огнем или замкнувшая поводка. Хотя и поджог исключать не стоит.

В Москве до следующего понедельника действует «оранжевый» уровень погодной опасности. Все экстренные службы дежурят в режиме готовности: из-за жары риск пожаров и прочих ЧП выше.

Ранее корреспондент kp.ru выяснял, до какой температуры в жару раскаляются разные объекты в Москве. Оказалось, что полуденный зной способен нагреть предмет до 65 градусов.