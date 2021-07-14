Дмитрий Мезенцев: В отношениях России и Беларуси есть место спорам, но это споры друзеи и стратегических партнеров

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 13 июля, в Санкт-Петербурге прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Эту тему мы обсудили с известным политиком и дипломатом...

- Дмитрии Федорович! Мы вчера ближе стали (я имею в виду, оба государства) в нашем Союзе России и Белоруссии?

- Те переговоры, содержательные, масштабные, с такои широкой повесткой, которые прошли в Санкт-Петербурге, встреча Президента России Владимира Владимировича Путина и белорусского лидера Александра Григорьевича Лукашенко, все это, конечно же, заметно сблизило работу по экономической интеграционной повестке. Но в стратегическом плане и накануне переговоров, и в ходе переговоров, и сегодня, после переговоров, отношения России и Беларуси остаются неизменно союзническими и очень глубокими.

И каждая встреча национальных лидеров (тем более, она была четвертой в этом году) по-настоящему укрепляет систему двусторонних отношении . И ту поддержку, которую неизменно оказывает российское руководство белорусскому народу, экономическим планам и экспортному потенциалу Беларуси, думаю, миллионы граждан республики по-настоящему ценят. Вы видите сегодня, что в сложный период санкционного, политического давления на нашего ближайшего союзника Россия неизменно и последовательно проявляет самое заинтересованное, товарищеское (если это слово можно применять в межгосударственных делах) отношение к Беларуси. Мы показываем, что у России есть друзья, к которым она не меняет отношение в зависимости от изменения международной политической конъюнктуры.

- Недавно проше л форум братских регионов двух стран. Повлияла ли встреча лидеров на заключе нные там контракты? Их никак не подкорректировали?

- Давайте все-таки постараемся уйти от модели, к которой невольно долго привыкали. Ведь глубина отношении между друзьями, последовательность, надежность этих отношении не оценивается объемами поставок нефтепродуктов или мясомолочной продукции друг другу. Это важный фактор, но он не исчерпывающий .

И в этом плане считать, что на каком-то этапе договоры на огромные суммы, на сотни миллионов долларов, которые были подписаны в том числе и в рамках прошедшего недавно VIII Форума регионов Беларуси и России, являются главным фактором, определяющим качество отношении ,неверно. Форум подтвердил тенденцию, которая сложилась еще с Петербурга, когда два года назад были заключены договоры в общей сумме на 500 миллионов долларов. А сейчас сумма стала заметно больше даже с учетом ситуации с пандемией.

Вы, наверное, заметили, что, несмотря на то, что форум прошел в режиме онлайн, президенты наших стран участвовали в дискуссии в первой части пленарного заседания. Президенты реально присутствовали в ходе обсуждения двухсторонней повестки, которая сегодня столь злободневна. И в своих выступлениях обозначили ориентиры дальнейшего углубления Союзного строительства. Еще раз повторю - палитра наших отношении многогранна и многокрасочна, хотя есть и сложности. Есть, порой, желание хозяйствующих субъектов «чуть» больше добиться в диалоге друг с другом. Наши белорусские партнеры иной раз говорят, что надо учесть их интерес потому, что - по определению - «старший брат» должен помогать «младшему». Но если мы говорим о равноправных отношениях, тогда и российских партнеров надо, безусловно, слышать, с той аргументацией , которую они предлагают самым отчетливым образом. Но это детали, которые в рабочем порядке шлифуются, а потом уходят на задний план. И хорошо бы нам о них забывать побыстрее. Стратегия остается неизменной, и это подтвердили вчера национальные лидеры в Петербурге.

- Следующих событии по линии Союзного государства когда нам ожидать?

- Завтра в 30-и раз пройдет торжество – «Славянскии базар в Витебске». 16 июля там же мы проводим День Союзного государства. Сегодня мы получаем из типографии еще пахнущую краской книгу - сборник материалов, выпущенный Постоянным комитетом Союзного государства. «Славянский базар» - это ведь не только музыкальный фестиваль, это не только праздник для жителей города, которые соберутся в Летнем театре, для телезрителей . Это еще подтверждение того, что славянская традиция единения, товарищества, единой веры никуда не уходит. И здесь, в древнем Витебске, учрежденном княгиней Ольгой в 974 году, откристаллизовываются славянские традиции.Совсем недавно в 13-и раз прошел праздник на родине Президента Лукашенко, в агрогородке Александрия, где собралось более 45 тысяч человек. И те слова, которые сказал национальный лидер Беларуси о единстве, о стремлении белорусского народа жить в мире со всеми, они особо важны на фоне того беспрецедентного давления, которое испытывает и Беларусь, и Российская Федерация, они по-своему стали подтверждением наших единых позиции . Наши страны никому не угрожают, наши страны живут на своей земле, защищают свои национальные интересы. Президент Путин последовательно и отчетливо об это говорит.

- Вы имеете в виду статью Владимира Владимировича об общих исторических корнях народов России, Белоруссии и Украины?

- Это еще один важнейшии шаг, подтверждающий готовность России укреплять славянскую семью, по сути семью трех славянских народов. Хотя мы знаем, как внимательно российское руководство относится к представителям иной веры - гражданам России, к нашим зарубежным партнерам. И это еще раз подтверждает, что мир обязан стать безопаснее, и роль наших стран при этом, роль оборонной доктрины Союзного государства только возрастает.

- Дмитрии Федорович, послушаешь Государственного секретаря Союзного государства, и такая благостная картина получается.

- (смеется) Ну, как журналисту Гамову не подыскать серо-черных пятен в системе наших отношении ? Тогда я обязан, видимо, по вашему сценарному плану вам подыграть - сказать, что да, наверное, темп переговоров по интеграционной экономической повестке мог бы за последние годы быть более высоким (это тоже правда). Но кто нам нарисовал эту шкалу, к какому рубежу, месяцу и дате мы должны пройти столь сложный путь? Мы работаем, что-то получается, что-то вызывает споры.

Желание жить в независимом формате проявлялось, порой, так буквально, что даже очевидные резоны, которые предлагали партнеры друг другу, не всегда воспринимались, потому что их нужно было осмыслить. Извините, просчитать - в том числе и выгоду. Но сейчас мы слышим, что западное давление на Беларусь определяет углубление наших отношении . Думаю, что этот тезис отнюдь не очевидный, он «с хитринкой». Потому что давление западных партнеров не может определять стратегию отношении в рамках Союзного государства. Это сознательный выбор сторон. Хотя, еще раз скажу, порой разговор друзей сложен и он естественно будет сопровождаться и спорами, и дискуссиями, и разными оценками.Но стратегия неизменна. При этом идеализировать систему наших отношении тоже не нужно, она должна получать взвешенные оценки прежде всего граждан наших братских стран.

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