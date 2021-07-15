Любовь Толкалина сфотографировалась обнаженной в пруду среди кувшинок

Любовь Толкалина не упускает возможности продемонстрировать свою красоту в самых эффектных природных декорациях. Фото: Инстаграм.

Актриса Любовь Толкалина поделилась в Инстаграме новым снимком в стиле «ню», снятом в пруду. Актриса не упускает возможности продемонстрировать свою красоту в самых эффектных природных декорациях – от крымских пляжей до русского поля. На этот раз звезда кино выбрала для фотосессии Кадомский пруд в своей родной Рязанской области. По словам 43-летней артистки, свидетелями ее обнажения стали 12 белых гусей и фотограф. Фотографом, к слову, стала 20-летняя дочь Толкалиной Мария Кончаловская.

На снимке Любовь лежит в воде на спине, плавая среди зеленых водных растений. Ее полностью обнаженное тело частично прикрыто листьями кувшинок, а частично заретушировано в фоторедакторе.

- Никакой общественной, социальной, политической, моральной или духовной нагрузки это фото не несет. Просто у всех моих подруг уже есть фото в кувшинках, а у меня нет. Обидно, - пошутила Толкалина. - Как не пройтись по истоптанной дорожке эстетики смерти… Но роль Офелии не моя, из ее слов я помню только « розмарин для памяти» исключительно потому что забывака, и любая новость, для меня всегда новая. Сексуальность вроде тоже прикрыта. Все соблюдено.

Звезда кино выбрала для фотосессии Кадомский пруд в своей родной Рязанской области. Фото: Инстаграм.

Обнаженные снимки актрисы всегда вызывают живейший отклик у ее подписчиков – от «фу, ну как же можно» до «красавица и богиня». В этот раз позитивных комментариев под фото актрисы оказалось гораздо больше: поклонники называют Любовь русалкой и колдуньей. К слову, дочка актрисы, сделавшая этот снимок, тоже сфотографировалась в пруду. Правда, раздеться как мама Мария не решилась и сфотографировалась в белом платье на тоненьких бретельках.

Несколько лет назад Толкалина объявила, что мечтает искупаться нагишом во всех реках России. Свою мечту Любовь планомерно претворяет в жизнь – она не просто купается, а еще и снимает видео своих заплывов и делится ими в Инстаграме. Пока Толкалиной не удалось покорить и половины российских рек, но останавливаться на достигнутом актриса не собирается.

Любовь не зря любит воду и смело купается даже в самых бурных реках: актриса имеет разряд кандидата в мастера спорта России по синхронному плаванию. В свое время она всерьез подумывала о спортивной карьере, но любовь к кино победила – и в 1999 году она окончила актерский факультет ВГИКа. А в 2001 году Толкалина родила дочь Марию от режиссера Егора Кончаловского, с которым она жила в гражданском браке, и о спорте пришлось окончательно забыть.