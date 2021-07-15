В США начали восстанавливать фреску с портретом Джорджа Флойда, уничтоженную молнией

В штате Огайо молния уничтожила стену с уличным рисунком памяти Джорджа Флойда. Фото: YouTube

В американском городе Толедо (штат Огайо) удар молнии разрушил фреску с изображением Джорджа Флойда, ставшего иконой движения Blue Lives Matter («Жизни черных важны») после гибели афроамериканца во время задержания в мае прошлого года в Миннеаполисе.

От облицовки стены здания после удара молнии мало что осталось, поэтому собственник недвижимости решил снести уцелевшую часть фрески. При этом он заявил, что несущая часть дома не пострадала, равно как и другие работы уличных художников, расположенные на этом же здании.

Картина с изображением Флойда была написана весной прошлого года, активисты приурочили ее открытие к годовщине со дня гибели афроамериканца.

Власти Толедо уже выступили с заявлением о том, что в ближайшее время предоставят новое место для реконструкции картины. Но уличные художники начали пытаться восстанавливать ее на прежнем месте и уже принялись за работу.

Неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей, отсидевший четыре года в тюрьме за кражу, хранение наркотиков и вооруженное ограбление 46-летний Джордж Флойд был задержан 25 мая 2020 года по обвинению в сбыте фальшивых денег.

Во время задержания полицейский Дерек Шовин применил к Флойду удерживающий прием, наступив коленом на шею подозреваемого.

Спустя некоторое время афроамериканец скончался, а его смерть стала причиной массовых беспорядков, возникших на фоне выступлений BLM за расовую справедливость. Уволенный из полиции Шовин был признан виновным в смерти Флойда и приговорен к 22,5 годам тюрьмы.

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