Опубликована архитектура программы Евразийского женского форума – 2021

13 - 15 октября 2021 в Санкт-Петербурге состоится третий Евразийский женский форум. На официальном сайте форума опубликована архитектура его деловой программы. Организаторы мероприятия — Совет Федерации РФ и Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств, оператор конгресса — Фонд Росконгресс.

В условиях глобальных вызовов в мире тема форума - «Женщины: глобальная миссия в новой реальности» приобретает особую актуальность.

«Особенностью настоящего момента является беспрецедентный по длительности и последствиям этап, связанный с распространением коронавируса. Нам необходимо еще раз транслировать миру, что выход из сложившейся ситуации может быть только на основе честного партнерства, доверия и коллективных действий. Нынешний год объявлен Международным годом мира и доверия, что созвучно идеям нашего Форума, который призван содействовать укреплению международного взаимодействия, повышению роли женщин в обеспечении устойчивого развития» - отметила Председатель Организационного комитета Евразийского женского форума, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В основе архитектуры программы лежит платформенный подход, который включает 5 тематических платформ и позволяет систематизировать приоритетные направления дискуссий: миссия женщин в формировании новой повестки мира и доверия, сохранении здоровья, развитии экономики и цифровизации, а также сохранении планеты и реализации социальных преобразований.

Центральным событием платформы «Миссия женщин в формировании новой повестки мира и доверия» станет межпарламентский диалог с участием женщин-парламентариев, государственных деятелей, представителей международных и некоммерческих организаций. Состоятся заседания международного клуба женщин – региональных лидеров, а также презентации новых женских международных объединений.

В условиях новых вызовов темы усиления роли профилактики, реабилитации, сохранения здоровья, внедрения новых подходов и здоровьесберегающих технологий настолько многогранны, что складываются в отдельную платформу - «Миссия женщин в формировании здорового общества». В рамках платформы пройдут экспертные дискуссии, научно-практические семинары, открытые диалоги и презентации.

2021 год – это Международный год креативной экономики. Меняются компетенции, смыслы, возможности для женщин. Ковид ускорил цифровую трансформацию. Адаптация системы занятости к новым условиям, подготовка новых кадров, повышение общего уровня цифровой зрелости будут рассматриваться в ходе мероприятий платформы «Миссия женщин в социальных преобразованиях».

Тема цифровизации и креативной экономики, ее трендов и возможностей найдет отражение и в цифровой платформе «Миссия женщин в цифровизации и развитии экономики».

Вопросам сохранения планеты, роли женщин в формировании «зеленой экономики», решении климатических проблем посвящена экологическая платформа «Миссия женщин в сохранении планеты. Философия осознанного потребления и экологичного будущего». В рамках данной платформы будут представлены результаты международных конкурсов женских экологических стартапов, состоится открытый диалог женских ассоциаций и сообществ в работе по экологической и климатической повестке. Особое внимание будет уделено обсуждению роли женщин в развитии АПК , малых и сельских территорий.

«Нет ни одной страны, ни одной сферы жизни, которую бы не затронула пандемия. Мы живем в новой реальности, которая требует новых подходов в решении глобальных задач. Совместными усилиями организационно комитета, министерств, ведомств, экспертного и бизнес сообщества, при участии международных организаций нам удалось сформировать актуальную программу, соответствующую современной международной и федеральной повестке и отвечающую глобальным новым вызовам» – отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Важнейшей частью программы форума традиционно станут экспертные сессии с участием международных организаций и объединений. Среди них - выездное заседание «Женской двадцатки», сессия Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Всемирного Банка, заседание Делового женского альянса БРИКС. Впервые на полях форума пройдет встреча Международного клуба победителей и участников Международного конкурса АТЭС (APEC BEST AWARD), а также заседание Международной рабочей группы по улучшению гендерного баланса в ядерной сфере Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития.

Всего под эгидой форума запланировано более 300 мероприятий. Речь идет о целой серии выездных гостиных, региональных форумов, марафонов, акций в социальных сетях и конкурсов. Среди них: марафон женских инициатив по развитию территорий, конкурс женщин – инноваторов и женских технологических и экологических стартапов, конкурс среди работодателей, продвигающих программы женского лидерства. Их итоги будут подведены в рамках основных трех дней форума.

Учитывая широкий запрос регионов к участию в форуме организационным комитетом принято решение о проведении «российской региональной» недели в его преддверии.

Справочная информация. Евразийский женский форум проводится Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей государств - участников Содружества Независимых Государств, начиная с 2015 года. За прошедшее время Форум стал одним из крупнейших мировых событий, которое собирает для обсуждения актуальной женской повестки женщин-парламентариев, представителей исполнительных органов власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетных деятелей международного женского движения.

Архитектура деловой программы размещена на официальных сайтах Форума https://eawf.ru/ и http://2021.eawf.ru/.