Детей медиков, которые борются с ковидом, ждут на юге

Медицинский работник у входа в "Красную зону" больницы для пациентов с коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак выдвинул предложение, касающееся детей медработников, которые продолжают бороться с коронавирусом в "красных зонах". Врачей таких — сотни и тысячи. У большинства из них есть дети. И было бы здорово, чтобы эти ребята смогли отдохнуть в лучших оздоровительных лагерях Краснодарского края, Крыма и Приморского края. Глава Кубани инициативу поддержал, тем более, что в прошлом году сотрудники местных инфекционных госпиталей уже смогли отправить своих мальчишек и девчонок во Всероссийский детский центр "Орленок".

А теперь у теплого моря и в лесистых горах смогут отдохнуть и ребята, чьи родители героически противостоят пандемии и в других регионах страны.

«КП» обратилась за комментарием к гендиректору Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Олегу Карпову.

- Олег Эдуардович, на встрече Андрея Турчака и Вениамина Кондратьева прозвучало предложение, которое должно порадовать десятки ваших сотрудников.

- Да, я уже слышал об инициативе отправить детей медиков, работающих в "красных зонах", в лучшие оздоровительные лагеря Крыма и Черноморского побережья Краснодарского края,

Я поддерживаю такую инициативу обеими руками и радуюсь за своих врачей.

- Не поздновато спохватились— уже середина лета?

- Заботиться о детях наших врачей никогда не поздно. Вообще показательна такая демонстрация заботы на государственном уровне о профессиональном корпоративном сообществе специалистов, которые продолжают творить подвиги на местах.

- Врачи вашего медико-хирургического центра тоже работают в "красных зонах"?

- Конечно! Мы много помощи консультативной, на выездах отказываем. Причем не только в России, но и в странах СНГ. Сейчас работают в Ташкенте, в Узбекистане. Наши специалисты были в Киргизии, Таджикистане, Туркменистан, и Казахстане. Поверьте, это большая помощь и тяжелая работа. Это и работа непосредственно по красным зонам и методологическая помощь. Там трудятся и консультируют наши эпидемиологи, инфекционисты, организаторы процессов. Потому что на местах с логистикой часто беда — неправильно расходуются лекарства, кадры, иные проблемы всплывают.

- Повышение внимания государства к врачам вы ощутили когда?

- Пожалуй, это началось немногим более год назад. Когда мы, действительно, под особым вниманием стали. Прежде всего, со стороны руководства страны. Сейчас мы составим списки десятков наших врачей, которые постоянно на выездах по всей стране - чтобы их дети смогли как следует отдохнуть и при необходимости поправить здоровье в южных здравницах. И это здорово.