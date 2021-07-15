Власти Кубы пошли на встречу протестующим: Зарплаты повысят, а на остров разрешат бесплатно завозить товары

Продавец бананов катит свою тележку по улицам Гаваны, Куба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Похоже, что громкие протесты в Гаване и других городах, ставшие самыми массовыми манифестациями за последние 30 лет, повлияли на власть Кубы. Премьер-министр страны Мануэль Марреро Крус объявил о том, что временно отменяет сборы и пошлины на ввоз из-за рубежа продуктов питания, лекарства и другие жизненно важные товары. Теперь до конца года жители и туристы смогут спокойно провозить сколько угодно чемоданов и коробок.

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Фото: YouTube

Ранее на Кубе запретили провозить более одного места багажа на авиапассажира, мотивируя это борьбой с коронавирусом. Многих подобное ограничение привело в ярость, ведь зачастую именно из-за границы кубинцы привозят своим родственникам многие необходимые товары, которые недоступны на острове. Сейчас без оплаты пошлин один человек может ввести в страну не больше десяти килограммов лекарств, а также ограниченное количество еды и средств гигиены.

Но и это еще не все, власти, похоже, решили еще и подбросить деньжат госслужащим, которые зачастую на фоне предпринимателей выглядели не совсем достойно. Министр экономики Алехандро Хиль заявил, что во второй половине этого года начнется переход от фиксированных к гибким заработным платам в государственных производственных предприятиях. То есть фактически, «как потопаешь, так и полопаешь», что должно помочь повысить эффективность работы кубинцев.

Вместе со свободой для челноков власти восстановили и доступ к Интернету, который был серьезно ограничен с начала протестов, хотя многие западные соцсети и мессенджеры остаются заблокированными. Одновременно с этим, как передает BBC, очевидцы сообщают об усиленном патрулировании улиц кубинскими силовиками.

Как ранее писал KP.ru, беспорядки начались на Кубе 11 июля 2021 сразу в нескольких городах страны, включая столицу. Проблемы у каждого свои: кому-то надоели перебои с поставками продовольствия, в других городах до сих пор плохо с электричеством. Кроме того звучали и политические лозунги - введение многопартийности и проведение свободных выборов.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Эксперт рассказал, к чему приведут протесты на Кубе: «Потенциала для революции нет»

Политолог также поведал kp.ru, что стоит за протестами на Острове свободы (подробнее)

Протесты на Кубе: Стоит ли российским туристам опасаться погромов

Взгляд на происходящее глазами живущей на Острове свободы россиянки (подробнее)