Взрыв в белом доме и движение MeToo: Семь твитов, которые изменили мир

15 лет назад был основан Твиттер Фото: Shutterstock

В 2006 году в сервисе микроблогов Twitter появился первый твит: его оставил основатель Джек Дорси. Идея публиковать короткие сообщения всем понравилась: ежедневно на сервисе появляется около 500 миллионов сообщений, а аккаунтов насчитывается почти 1,3 миллиарда (правда, сейчас активны только 330 миллионов). А еще у Твиттера получилось изменить мир – и не раз.

«Арестован»

Игнорировать этот твит мы просто не можем: сообщение от американского журналиста Джеймса Бака превратило сервис в социальную платформу (аж спустя два года после создания Твитера). С тех пор политики делают там официальные заявления, звезды – делятся новостями, а люди просят о помощи. Кстати, журналист был арестован во время беспорядков в Египте и отпущен уже на следующий день. Зато вошел в историю.

«Купил за последние две недели акций AAPL еще на 500 миллионов долларов, и наши инвестиции вчера превысили отметку в 3 миллиарда долларов»

Американский инвестор Карл Айкан, который регулярно мелькает в списках Forbes, вмиг сделал компанию Apple в разы популярнее: твит называют самым дорогим в истории платформы – после него стоимость акций взлетела на 15 процентов.

«Срочные новости: в Белом доме прогремели два взрыва, Барак Обама ранен»

А вот первая фейковая новость, появившаяся в Твитере (во всяком случае, замеченная и навредившая): «утка» появилась в аккаунте Associated Press в апреле 2013 года (сейчас твит уже удален). Индекс Доу-Джонс в мгновение обвалился на 200 миллиардов долларов. Но после опровержений от Белого дома восстановился. Кстати, журналисты тут не при чем: новостной аккаунт был взломан сирийскими хакерами.

«Я баллотируюсь в президенты. Американцам каждый день нужен чемпион, и я хочу им быть».

В 2015 году именно так мир узнал, что Хиллари Клинтон решила баллотироваться в президенты. Разумеется, мир изменил не твит, а событие, но новость о нем прозвучала именно в Твитере – там же кандидаты в президенты США 2016 года делились новостями и общались с избирателями. А Дональд Трамп, который в итоге выиграл те выборы, и вовсе использовал платформу для официальных заявлений (правда, за обилие дезинформации команда сервиса удалила его без возможности восстановления).

«Если меня арестуют сегодня, знайте, я не склонна к суициду. Мне есть ради чего жить. Я не сопротивлялась, я просто черная»

Хештег #Blacklivesmatter появился в Твитере, но чтобы набрать популярность, ему понадобились годы: впервые хештег появляется в 2013 году, а после этого твита афроамериканской девушки становится значимым. Очень скоро #Blacklivesmatter перестал быть просто словами и превратился в социальное течение: так американцы боролись с насилием со стороны полиции.

«Люблю Белиберов. Ловите Ice Bucket Challenge»

Флешмоб Ice Bucket Challenge, который гремел по всему миру в 2014 году, придумал не Джастин Бибер, но именно поп-певец сделал его настолько популярным – твит с обливающимся холодной водой Бибером помог собрать около 860 миллионов рублей для Ассоциации, которая помогает страдающим болезнями двигательных нейронов. И это без учета сборов от звезд, которые повторили за Джастином.

«Если вас домогались, напишите «Я тоже» ответ на этот твит»

А так актриса Алиса Милано начала движение MeToo, которое тоже стало больше, чем хештегом – спустя пару дней после того, как в газетах стали обсуждать домогательства Харви Вайнштейна. Благодаря твиту тысячи девушек рассказали о насилии, историю с режиссером не замяли, а новая этика и феминизм получили больше поддержки.