Гроза и ливень в Москве 15 июля 2021: прямая онлайн-трансляция

Москвичей предупредили о грозе и ливнях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичей в четверг, 15 июля, ожидают гроза и ливни. Осадки выпадут в столице во второй половине дня, их пик придется на промежуток с шести до семи вечера, как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Кроме того, не исключен град диаметром до трех миллиметров. Днем же воздух в столице прогреется до 32 градусов.

Напомним, в четверг, 15 июля, в Москве ожидается пик жары – воздух раскалится до +35 градусов. Наверняка будет побит температурный рекорд, который держится ровно 70 лет. Пока максимальный зной для 15 июля за все 140 лет метеонаблюдений стоял с 1951 года, когда воздух прогрелся до 33,2 градуса.

Последний раз сильные осадки были в Москве в конце июня, когда на столичный регион обрушились ливни. Тогда в некоторых районах Москвы выпало до 70 процентов от месячной нормы осадков.