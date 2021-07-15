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Общество15 июля 2021 14:19

Гроза и ливень в Москве 15 июля 2021: прямая онлайн-трансляция

Вечером 15 июля 2021 в Москве пройдут гроза и ливень
Абдулла ШАКИРОВ
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Москвичей предупредили о грозе и ливнях

Москвичей предупредили о грозе и ливнях

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичей в четверг, 15 июля, ожидают гроза и ливни. Осадки выпадут в столице во второй половине дня, их пик придется на промежуток с шести до семи вечера, как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Кроме того, не исключен град диаметром до трех миллиметров. Днем же воздух в столице прогреется до 32 градусов.

Напомним, в четверг, 15 июля, в Москве ожидается пик жары – воздух раскалится до +35 градусов. Наверняка будет побит температурный рекорд, который держится ровно 70 лет. Пока максимальный зной для 15 июля за все 140 лет метеонаблюдений стоял с 1951 года, когда воздух прогрелся до 33,2 градуса.

Ливень на севере Москвы

Последний раз сильные осадки были в Москве в конце июня, когда на столичный регион обрушились ливни. Тогда в некоторых районах Москвы выпало до 70 процентов от месячной нормы осадков.

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