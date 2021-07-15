"Идея революционная!" - в России отменяют обязательный техосмотр

Отметим, что добровольное прохождение техосмотра не освобождает от ответственность за использование неисправного автомобил Фото: Иван МАКЕЕВ

О том, что справка о прохождении техосмотра банально покупалась за две-три тысячи рублей у страховщиков, знают многие автолюбители. Именно по этой причине техосмотр как услуга и не прижился в технических центрах, ни у автодилеров. Конкуренцию с «левыми» справками не выдерживал никто.

Государство спохватилось было в 2021 году - пытаясь ввести жесткий контроль над техосмотром. Но само же напугалось очередей, цен и плохой готовности техцентров. Злить всем этим народ перед выборами не решились. Отложили.

И вот - новая идея. Для России - революционная.

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил: "В ряде российских регионах не хватает пунктов техосмотра. Тарифная политика регионов при формировании стоимости техосмотра оказывает негативное влияние на развитие рынка данных услуг. Эти факторы могут привести к трудностям владельцев автомобилей, которые хотят пройти техосмотр. По правилам дорожного движения, владелец обязан исключить поломки в своем авто независимо от прохождения техосмотра. Перед выездом на дорогу и в пути он должен обеспечить его исправность. Обязательный техосмотр предусмотрен международным законодательством лишь для автобусов и грузовых автомобилей, свыше 3,5 тонн, а также прицепов к ним. ГИБДД России выступило с инициативой отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам".

То есть, товарищи автомобилисты, все! Вы больше не рабы техосмотра! Вы - сами кузнецы своей безопасности.

Впрочем, еще не все!

Черников предложил стимулировать автомобилистов, которые продолжат добровольно проходить ежегодный техосмотр. По мнению главы ГИБДД России для дисциплинированных водителей, которые пройдут реальный техосмотр, можно снизить тариф транспортного налога и полиса ОСАГО.

Заинтересованным ведомствам МВД России уже предложило подготовить изменения об этом в законах.

Однако добровольное прохождение техосмотра не будет освобождать граждан от ответственности за использование неисправного автомобиля, который может привести к аварии или гибели людей на дорогах.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!

Если неисправность узлов и агрегатов вашего автомобиля выявил инспектор на дороге, вам может быть выписан штраф от 500 до 5000 рублей. А если он решит, что ваша неисправная машина угрожает безопасности на дороге, то отправит ее на штрафстоянку. Если после аварии техэкспертиза выяснит, что именно поломки вашего авто (стертые тормозные колодки, испорченное рулевое управление и др.) привели к тому, что пострадали люди, наказание будет строже: легкие повреждения гражданам — лишение прав до 1,5 лет, повреждения средней тяжести — лишение прав до 2 лет. Если пассажиры или другие участники дорожного движения получили тяжкие повреждения или погибли по причине неисправности вашего автомобиля, то вас будут судить уже по статьям Уголовного кодекса. За тяжкие повреждения ждет 3 года колонии, если водитель был пьян и скрылся с места аварии - 7 лет, а если в аварии есть погибшие - до 15 лет колонии. Также суд может лишить виновника аварии машины и другого имущества, чтобы оплатить лечение и другой ущерб пострадавшим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полисы ОСАГО выдадут без диагностической карты, а обязательный техосмотр вообще отменят

Эксперт считает, что решение может привести к росту страховых тарифов и снижению уровня безопасности на дорогах (подробнее)