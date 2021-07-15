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15 июля 2021 15:28

«Пыльный дьявол» обрушился на Мытищи: Синоптик объяснил, что это такое

Необычное явление увидели 15 июля 2021 жители подмосковного города
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Необычное явление увидели 15 июля 2021 жители подмосковного города

Необычное явление увидели 15 июля 2021 жители подмосковного города

Жители Подмосковья зафиксировали 15 июля 2021 необычное явление в городе Мытищи. Одни подумали, что смерч. Другие написали, что пыльная буря поднялась.

- В Мытищах смерч. На Москву надвигается непогода, - написал в соцсетях местный житель Николай.

При этом в Мытищах не было дождя, града и грозы. Хотя подмосковные спасатели предупреждали о грозе с градом и ветре до 17 метров в секунду.

- Это явление я идентифицирую, как «пыльный дьявол». Что это? Сильный хорошо сформированный относительно недолговечный вихрь, который варьируется в размерах полметра в ширину (в самом хоботе) и около 10-20 метров в высоту. Как правило, «пыльные дьяволы» не вредные, можно их не опасаться. Это не смерч и не торнадо, с чем его обычно путают, - рассказал kp.ru Евгений Тишковец, ведущий специалист центра «Фобос».

- Такое явление ведь не характерно для Подмосковья?

- Это история Ближнего Востока, Средней Азии. Такое явление там способно, как спичку выдергивать бетонный столб и бросать, как «невидимый великан», в сторону на несколько метров.

- То есть опасно и для людей?

- В редких случаях. «Пыльный дьявол» исчезает также неожиданно, как и появляется.

- При каких условиях он может появиться?

- Солнечная погода, бешенный перегрев атмосферы, нагретая поверхность – в нашем случае асфальт и бетон, а еще в добавок легкий ветер. При таких условиях образовывается. Для Подмосковья такие явления редкие. Местные жители рассказывают, что подобных «пыльных дьяволов» могут видеть в жаркие дни, но они совсем маленькие. Но такого, как был в Мытищах, не было.

- В Мытищах все спокойно, никаких угроз населению нет, - сказали в ГУ МЧС по Московской области. По мнению синоптиков, «пылевой дьявол» мог собраться в любом городе – не обязательно в Мытищах. Просто сейчас слишком перегрета поверхность и недостаток влаги. При этом в Москве уже началась гроза.

- Что касается изменений погоды, гроза в Москве прекратится к вечеру, еще будет несколько жарких дней, а окончательно аномальную жару убьет дождь в понедельник, 19 июля. После этого температура будет близка к климатическим нормам лета, - рассказал Евгений Тишковец, ведущий специалист метеобюро «Фобос».

В Мытищах прошел ураган 15 июля

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