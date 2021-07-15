Дмитрий Песков: «Парк региональных авиакомпаний весьма и весьма старый».

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В четверг, 15 июля, прошла рабочая встреча Владимира Путина с генеральным директором Объединённой авиастроительной корпорации Юрием Слюсарем. В частности, речь шла и о подготовке к авиасалону МАКС., который стартует в Москве 20 июля. С этих событий и начался наш разговор с представителем Кремля...

- Дмитрий Сергеевич, скажите, а сегодняшнее совещание, а также мероприятия, которые будут на следующей неделе, - связаны ли они с недавней катастрофой самолета на Камчатке Ан-26? Носят ли эти мероприятия пожарный либо плановый характер и какие вообще меры будут приниматься после этого ужасного события?

- Комиссия выясняет причины этой авиакатастрофы, о которой вы говорите. (Она случилась 6 июля - А.Г.)

Что касается сегодняшней беседы и мероприятий, запланированных на следующую неделю, они никак не связаны с этой авиакатастрофой. Это развитие нашего отечественного авиастроения – все больше и больше отечественных машин поступает в парк авиакомпаний наших, перспективные планы развития отрасли, потребность в увеличении объемов производства – все это будет на повестке дня.

- В газете «Комсомольская правда» и в других изданиях было написано, что самолеты падают потому, что «это хлам.” И ещё потому что половина авиационного парка отечественного у нас в изношенном состоянии находится. Вот как бы вы прокомментировали такие публикации?

- Действительно, здесь есть правда.

Конечно, парк региональных авиакомпаний весьма и весьма старый и здесь как раз острая потребность в новых машинах. Это так.