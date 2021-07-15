ФСБ задержала в Москве террориста, который сделал из строительного ведра бомбу

Личность террориста в интересах следствия не разглашается Фото: Кадры оперативной съемки

Сотрудники Федеральной службой безопасности России задержали на территории строительного объекта в Москве террориста.

Бомбу бандит собирался взорвать в июле в людном месте и убить шурупами десятки жителей Москвы.

Он купил все необходимые компоненты для взрывчатого вещества и смешал их в строительном ведре. Террорист собирался нашпиговать взрывчатку шурупами...

- В результате проведенных мероприятий гражданин России задержан. В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи - инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций, - сообщили в ФСБ России.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Личность террориста в интересах следствия не разглашается.