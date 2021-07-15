Опять +33: Что еще ждать от погоды в Москве после ливней, града и песчаного вихря

До конца этой недели пекло никуда не денется. В пятницу вновь +32 градуса, в выходные до +33 Фото: Иван МАКЕЕВ

Такое ощущение, что погода в Москве в июле-2021 решила продемонстрировать все летние аномалии, на какие только способна. Рекордная жара? Есть такая! Уже вторую неделю температура зашкаливает за 30 градусов, а 13 июля был перекрыт максимум за все 140 лет метеонаблюдений. Неожиданные грозовые ливни, как в тропиках? Пожалуйста! В четверг, 15 июля, мощные дожди залили столичные аэропорты и центр мегаполиса. Песчаный вихрь, он же «пыльный дьявол», вообще не характерное для средней полосы России стихийное явление? Зафиксирован в Мытищах!

Чего ещё ждать от погоды? Спадёт ли зной после дождей или вернется вновь? Прогноз Гидрометцентра России такой: до конца этой недели пекло никуда не денется. В пятницу вновь +32 градуса, в выходные до +33.

- Затем будет медленное и постепенное понижение температуры, даже слово похолодание тут не подходит. На следующей неделе температура останется выше нормы, но «всего» на 5 градусов, а не на 8 - 9, как сейчас, - уверен Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

В понедельник, 19 июля, все ещё очень жарко, до +31. Во вторник и среду, 20 и 21 июля, уже не выше +28 градусов. Тоже совсем не холодно, что уж там!

А что с дождями? И виден ли вообще финал жары?

Подробностями с «КП» поделилась главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- Локальные дожди ждём в пятницу и субботу, осадки будут выпадать крайне неравномерно - где-то много, где-то ни капли. Собственно, как было и в четверг. Очень ненастная погода, и уже на всей территории Москвы и области, будет в понедельник, 19 июля, когда через Московскую область пройдёт активный холодный атмосферный фронт. После 22 июля погоду вновь начнёт определять антициклон, дожди прекратятся, и воздух опять начнёт прогреваться. Такой аномально высокой температуры, как на этой неделе, до +34 градусов, уже не будет. Но и холоднее +25…+28 тоже. По предварительным расчётам Гидрометцентра России, в конце июля и в первых числах августа погода жаркая, +25…+30 градусов.