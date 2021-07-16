Анекдоты: Купила кошку. Через месяц оказалось, что это была акция «Семь в одном»

- Как узнать жениха на деревенской свадьбе?

- Все просто! У него самый новый спортивный костюм!

* * *

Раньше я любил лето. Но потом понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги.

Теперь я люблю деньги.

* * *

Дипломат обругал жену и получил от ее родителей сообщение, что они отзывают дочь для консультаций.

* * *

- Скажите, какой камень вас оберегает?

- А какой схватил, тот и оберегает.

* * *

- Угрожающая фраза «Ты чё, нюх потерял?!» обрела новый смысл: теперь - просто забота о вашем здоровье.

* * *

- В резюме вы указали, что вам не нравятся геи...

- Нет, скорее это я им.

- Вы нам не подходите.

- Вот видите, я так и написал.

* * *

Вечером отец семейства возвращается домой и обнаруживает пятилетнюю дочь у двери в пальто и с узелком.

- Маша, ты куда собралась?

- Мама меня ругает, я решила вернуться к аисту!

* * *

- Как в гости сходил?

- Приняли хорошо. Выгнали не сразу, били без злости да и догоняли лениво.

* * *

Гидрометцентр сообщил, что геомагнитная обстановка тоже возмущена антироссийскими санкциями.

* * *

Девушки, если мужчина ради вас готов на безумный поступок, не спешите делать свой выбор - может, он просто идиот.

* * *

Я быстро вывожу мужчин на чистую воду.

Уже через неделю общения со мной я вижу, что он - нервный, дерганый психопат!

* * *

Люблю выходные. Можно быстро и без пробок доехать до работы.

* * *

- Наверное, в этом году снеговиков будут лепить с носами из бананов вместо морковки.

- Ну да, бюджетный вариант…

* * *

Интересно, можно ли незаметно уйти из семьи, если каждый день ходить за сигаретами чуть дольше?

* * *

Утюг - женский эталон настоящего мужчины: горяч, гладит и пьет только воду.

* * *

Преподаватель детского кружка лепки, втихую подменив пластилин тестом и фаршем, открыл магазин крафтовых пельменей.