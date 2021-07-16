Анекдоты: Купила кошку. Через месяц оказалось, что это была акция «Семь в одном»

- Как узнать жениха на деревенской свадьбе?
- Все просто! У него самый новый спортивный костюм!
* * *
Раньше я любил лето. Но потом понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги.
Теперь я люблю деньги.
* * *
Дипломат обругал жену и получил от ее родителей сообщение, что они отзывают дочь для консультаций.
* * *
- Скажите, какой камень вас оберегает?
- А какой схватил, тот и оберегает.
* * *
- Угрожающая фраза «Ты чё, нюх потерял?!» обрела новый смысл: теперь - просто забота о вашем здоровье.
* * *
- В резюме вы указали, что вам не нравятся геи...
- Нет, скорее это я им.
- Вы нам не подходите.
- Вот видите, я так и написал.
* * *
Вечером отец семейства возвращается домой и обнаруживает пятилетнюю дочь у двери в пальто и с узелком.
- Маша, ты куда собралась?
- Мама меня ругает, я решила вернуться к аисту!
* * *
- Как в гости сходил?
- Приняли хорошо. Выгнали не сразу, били без злости да и догоняли лениво.
* * *
Гидрометцентр сообщил, что геомагнитная обстановка тоже возмущена антироссийскими санкциями.
* * *
Девушки, если мужчина ради вас готов на безумный поступок, не спешите делать свой выбор - может, он просто идиот.
* * *
Я быстро вывожу мужчин на чистую воду.
Уже через неделю общения со мной я вижу, что он - нервный, дерганый психопат!
* * *
Люблю выходные. Можно быстро и без пробок доехать до работы.
* * *
- Наверное, в этом году снеговиков будут лепить с носами из бананов вместо морковки.
- Ну да, бюджетный вариант…
* * *
Интересно, можно ли незаметно уйти из семьи, если каждый день ходить за сигаретами чуть дольше?
* * *
Утюг - женский эталон настоящего мужчины: горяч, гладит и пьет только воду.
* * *
Преподаватель детского кружка лепки, втихую подменив пластилин тестом и фаршем, открыл магазин крафтовых пельменей.