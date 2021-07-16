Россияне нашлю плюсы в жаре

Вопрос дня: А что хорошего вы находите в жаре? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран СВР:

- Для меня жара самая памятная была в Афганистане, в группе «Зенит», - мы там крутились как белки в колесе, вода во фляжках нагревалась, а по ночам там, кстати, мерзли. А что для разведчика хорошего в жаре? Да все прячутся по норам…

Олег СИРОТА, сыровар:

- Один плюс вижу. Обычно все дождями заливает, а сейчас сено для коровок заготавливаем ударно. В остальном - одни минусы: люди разъехались, меньше покупают сыров, в ресторан не приходят. И работников не найти. И коровы жару переносят плохо, молока меньше дают.

Вадим ЗАВОДЧЕНКОВ, ведущий специалист центра погоды «Фобос»:

- В отпуске жаркая погода - самое комфортное, что может быть. У меня дом и участок . На нем замечательно цветут розы - у них никаких болезней и вредителей.

Сергей ЗАЙЦЕВ, нарколог, профессор Международной академии трезвости:

- Когда я работал врачом-терапевтом, принимал людей, возвращавшихся из поездок на юг, где нагрузки тепловые и солнечные чрезмерные, что вело к снижению иммунитета, и через неделю после моря люди заболевали. Да, в жару пьют меньше крепкого алкоголя - и это можно считать плюсом. Хотя для алкоголика, наоборот, в жару нервное напряжение растет, он выпивает бутылку водки, и ему совсем плохо.

Дмитрий КОЗАЧЕНКО, депутат и винодел:

- Многие полагают, что жара - это хорошо для виноделия. Но она благоприятна для красных сортов. Для белых сортов высокие температуры не столь желательны. Для совиньона или рислинга - 35 - 40 выше ноля, это все-таки много. Для белых вин благоприятен климат Австрии и Северной Италии.

Андрей ГОЛОВАТЮК, член президиума «Офицеров России»:

- Жара - значит, никто марш-броски днем проводить не будет. Жара - значит, время несения службы в караулах сокращается, и послабления по форме одежды вводятся. А у нас в былые времена появлялась возможность позагорать полчасика после обеда, в горах...

Леонид, читатель сайта KP.RU:

- В жару вода в открытом бассейне, где мы тренируемся, перестает быть как в Балтике, и это плюс.

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