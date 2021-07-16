Турецкое блюдо атом. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Есть такой метод тушения пожаров на природе - встречный пал. Это когда одну стену огня направляют навстречу другой. В месте их встречи мгновенно выгорает кислород, пламя затухает.

Так же и с жарой - ее запросто можно победить, создав еще большую жару внутри себя. Думаете, почему в Средней Азии или на арабском Востоке в зной пьют не прохладную воду, а горячий чай?

А один сингапурский шеф-повар рассказывал мне, почему у него на родине так популярен острый перец: съел его - и внутри тебя становится жарче, чем снаружи. По этому принципу построено и турецкое блюдо с говорящим названием атом (ударение на о). Не удивляйтесь, если вы ничего о нем не слышали, хотя в Турции бывали не раз, - туристам его просто не предлагают. Из сострадания - тут подготовка нужна.

Зато готовить просто. Берем сушеных острых перцев. Я их иногда сам сушу, иногда готовую связку на рынке покупаю.

Перцы эти нужно обжарить на оливковом масле. Выкладывая на сковородку, лучше слегка измельчить их руками. Проблема в том, что потом этими руками вам лучше неделю ни к чему живому не прикасаться, так что используйте либо перчатки (и тут перчатки!), либо хотя бы бумажные салфетки. Мне в последний раз показалось, что перцы не такие уж жгучие, поэтому я для верности добавил еще и нарезанный стручок свежего чили.

Даем перцам остыть, посыпаем солью. В густой йогурт добавляем измельченной свежей мяты и давленого чеснока (дозировка - в зависимости от того, насколько вы любите все пряное). Заливаем йогуртом жареные перцы, пусть постоят, пропитаются, им же лучше будет. Да и вам тоже.

Выкладываем в красивую плошку, купленую где-нибудь в Анталье, вставляем веточку мяты, добавляем пару капель оливкового масла и немного кунжута - для пущей ориентальности.

Перцы похрустывают, по вкусу напоминают орешки, но только очень острые. Всем хорошо, и уже не так жарко.