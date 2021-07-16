Восемь стаканов в день мало: Учёные рассказали, сколько воды надо пить в жару

Ученые уверяют: человеку нужно гораздо больше воды, что это принято считать.

Многие хотя бы краем уха слышали, что в день нужно выпивать примерно два литра воды. Кто и когда дал такую рекомендацию? Никто толком не знает. Известно лишь, простите уж за каламбур, откуда она проистекает у нас. Из загадочного правила «8 х 8», широко распространенного в западном мире. Речь в нем идет о восьми стаканах по восемь унций.

Восемь унций – это примерно 240 граммов или 240 миллилитров. Как раз столько входит в наш знаменитый 250-граммовый граненый стакан, если не наливать в него до краев. Итого восемь стаканов это 1920 миллилитров – то есть, примерно 2 литра. Ну, чуть меньше.

- Норма, придерживаться которой советуют даже медики, ничем не обоснована, - уверяют ученые из знойной Австралии, исследованиями которых руководил Майкл Фаррелл (Michael Farrell) — профессор Университета Монаша (Monash University in Australia). Они насчитали гораздо больше стаканов.

Выводы австралийцев: правило «8 х 8» - отнюдь не вредное. Оно дает хотя бы приблизительное представление о том минимуме воды, необходимой среднестатистическому человеку. Но на самом деле восьми стаканов недостаточно. Особенно тогда, когда окружающая среда нагревается выше 30 градусов. В России ныне такое не редкость. Почти как в Австралии.

В жару люди и так интенсивно обезвоживаются – за счет того, что дышат, справляют малую нужду и плюются. А в жару они еще и потеют сверх всякой меры. От чего влага покидает организм ускоренными темпами.

Примеру австралийцев, решивших научно обосновать те или иные нормы потребления воды, последовали коллеги из других стран. И получили очень близкие результаты. Все вместе они и дали повод подправить правило «8х8».

Из новых данных следует: взрослым мужчинам среднего веса следует выпивать по 15,6 стаканов воды в день. Женщинам - по 11,4 стакана. Округлим и получим: 15-16 стаканов для мужчин и 11-12 стаканов для женщин. Не лопните, что называется.

Ученые, правда, подчеркивают, что можно сделать поправку на пищу. Ведь из нее организм получает примерно 20 процентов воды, которой полно в овощах и фруктах. Записав в минус воду, поступающую с пищей, получим: для мужчин — 12-13 стаканов в день, для женщин — 9-10.

К «воде» ученые причисляют все то, что можно в себя влить — и чистую воду, и чай, и кофе, и молоко, и компот, и вино, и пиво, и суп, и какой-нибудь лимонад. И даже водку, которая на 60 процентов состоит из воды.

Чтобы правильно насытить организм водой, нужно 15-16 таких стаканов. В день, конено. Фото: Shutterstock

КСТАТИ

Почему хочется пить

О том, что организм обезвожен он сигнализирует сухими и синими губами, пятнистой кожей, учащенным дыханием, лихорадкой, головокружением, скудной и темной мочой.

Меняется и состав крови жаждущего. Она становится чрезмерно соленой, на что реагируют мозг своими специализированными нейронами. Включаясь, они и формируют чувство жажды. Формируют у всех по-разному, поскольку «пороги жажды» отличаются подобно болевым порогам.

Реакции организма, сопровождающие обезвоживание, подробно изучил Кристофер Циммерман (Christopher Zimmerman) из Калифорнийского университета (University of California, San Francisco). Признал их крайне опасными. И предостерег от жажды.

Ученый призывает не дожидаться пока жажда начнет мучить - утолять ее загодя. Если такое, конечно, возможно. Поэтому совет, выходя на жару, иметь при себе хотя бы бутылочку воды не будет лишним. Передвигающиеся на автомобиле могут прихватить и несколько бутылочек.

Чудодейственная сила чистой прохладной воды

Процесс утоления жажды состоит в следующем: вода сначала попадает в горло, из него через желудок, стекает в кишечник, потом попадает в печень, где насыщает кровь в проходящих по ней венах. На восстановление водного баланса в организме уходит примерно десять минут.

Удивляет другое: жажду человек перестает чувствовать жажду чуть ли не с первым глотком. Особенно, если вода чистая и прохладная. Откуда эффект?

Эксперименты, которые Циммерман и его научный руководитель Захар Найт (Zachary Knight) провели на мышах, демонстрирующих реакции на обезвоживание, схожие с человеческими, показали: управляющие сигналы идут с самого, что называется, верха. Рот и горло буквально считают глотки, отправляя информацию в гипоталамус - отдел мозга, который регулирует многие жизненно важные функции. В том числе и аппетит. В результате, отреагировав на первый глоток, нейроны жажды отключаются. Сигнал на отключение подтверждает кишечник, который «уточняет» сколько воды в итоге попало в организм. Реакции, протекающие при этом в мозгу, сопровождаются выбросом дофамина — вещества, которое приносит удовольствие.

Чтобы правильно насытить организм водой, нужно 15-16 таких стаканов. В день, конено. Фото: Shutterstock

Занятно, но природа позаботилась и том, чтобы люди не пили слишком много воды за раз. Тот же Фаррелл доказал, что переусердствовать мешает эффект, который он назвал «торможением глотанию». Измерения показали: человеку, не испытывающему жажду, чтобы сделать глоток, нужно в три раза больше усилий, чем тому, кто реально хочет пить.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

С годами люди «подсыхают»

В новорожденном человеке 75% воды. За первый год жизни ее содержание падает до 65%.

В крови 87% воды, в мозгу - 70%.

Женщины менее водянистые, чем мужчины. Женские тела на 55% состоят из воды, мужские — на 60. В среднем, конечно.

Вода способствует пищеварению, очищает печень и почки от токсинов, выводит из кровотока избыток натрия, регулирует температуру тела и кровяное давление, защищает кожу и другие ткани, поддерживает суставы смазанными.

С годами содержание воды в человеческих тканях уменьшается. Что отнюдь не молодит. А может быть, даже и старит. Пожилые почему-то и пить начинают меньше. Как показало исследование, результаты которого были опубликованы в 2017 году в журнале Nutrition and Healthly Aging, более половины стариков употребляют не более 6 стаканов жидкости в день, а десятая часть - и 3 стаканов не выпивают. Как следствие, примерно треть тех, кому за 65, поступают в больницы обезвоженными.

Чем больше чистой воды в рационе, тем меньше калорий человек потребляет. В этом смысле вода — диетический продукт, способствует похуданию.

Природа распорядилась так, что эффект утоления жажды возникает лишь тогда, когда жаждущий глотает жидкость. Лучше прохладную воду — ее воздействие самое сильное. Поэтому от твердой пищи никакого толку в смысле утоления жажды не бывает.

«Датчики организма» странным образом реагируют на соленую воду — например, на морскую. Если ее выпить, то из области горла поступает сигнал, что жажда утолена. Но сигнал из желудка его отменяет. Чувство жажды появляется снова, не зависимо от количества выпитой соленой воды.

Без воды человек умирает за несколько дней, без пищи выдерживает несколько недель. А то и месяцев.