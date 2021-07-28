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Здоровье28 июля 2021 18:50

На самом деле холестерин необходим для здоровья. Вот как узнать свой уровень

Врачи развенчали три популярные мифа про холестерин и здоровье сосудов
Источник:kp.ru
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Холестерин делится на 2 типа: липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) – «хороший» холестерин и липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) – «плохой» холестерин.

Холестерин делится на 2 типа: липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) – «хороший» холестерин и липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) – «плохой» холестерин.

Холестерин - одно из главных слов-”страшилок” про здоровье. Многие полностью меняют рацион, отказываются от всего жирного, лишь бы избавиться от холестерина. Но врачи предупреждают: это неверно и даже опасно. Холестерин нам необходим! Из-за недостатка холестерина могут начаться серьезнейшие проблемы со здоровьем. Какие именно и какое простое натуральное средство способно поддерживать холестерин о норме - читайте в статье на kp.ru

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