Виктор Шабрин, вице-президент Российского общества дружбы с Кубой: Куба, мы с тобой! Venseremos! Мы победим!

Виктор Шабрин с Юрием Романенко на приеме в посольстве Кубы. 15.02.2018 года

- ...Виктор Васильевич, как вы оцениваете то, что сейчас происходит на Кубе?

- Я отношусь к этому с сожалением и понимаю основные причины, почему это происходит.

- В чем же причины?

- Их тут несколько. Прежде всего, это экономические трудности, которые продолжаются, в том числе, из-за 60-летней блокады со стороны соседней страны – США.

Там и финансовая блокада, и торгово-экономическая, и информационная, и дипломатическая. Конечно, это сказывается на общей ситуации.

И, кроме того, Соединённые Штаты накладывают санкции на те зарубежные фирмы, которые хотят с Кубой сотрудничать в торгово-экономической области. В том числе, участвовать и в поставках той же самой нефти, которой не хватает на основе Свободы.

И, конечно, здесь наложилось и то, что, в условиях пандемии Куба, которая, хоть и создала пять своих вакцин против коронавируса, к сожалению, не успевает провести вакцинацию своих граждан. Разумеется, поработала и зарубежная антиправительственная кубинская диаспора. Мы же хорошо знаем, что они проводили и продолжают проводить подрывную работу с целью свержения нынешней народной власти республики Куба.

Это тоже одна из причин. Потому что эту подрывную деятельность соседние США никогда не заканчивали.

Вспомните 1961 год, когда была высадка вооруженных наемников - с целью захвата плацдарма и затем свержения правительства Фиделя Кастро.

- Вы там много лет работали и знаете изнутри ситуацию. Вот учитывая то, что сейчас происходит, - можно говорить о крахе коммунистической идеи на острове Свободы?

- Я думаю, что нет.

- Почему?

- Во-первых, сегодняшнее правительство Кубы, а мы знаем, что до недавнего времени президентом являлся Рауль Кастро, с которым, кстати, мне довелось во время работы в Гаване быть знакомым, встречаться.,. Так вот - они ведь проповедывают и основывают свою политику на общечеловеческих ценностях. Забота, прежде всего, о человеке, создание для него хороших условий для жизни, для развития.

Я своими глазами наблюдал, какие созданы учебные заведения, в том числе, школы, центры отдыха для молодежи.

На Кубе, при помощи СССР, были созданы крупнейшие промышленные предприятия, которые производили и поставляли продукцию во многие страны мира.

И в целом политика-то основывается на общих христианских ценностях, где в основе - заботы о человеке, создание условий для того, чтобы он был востребован и проявлял свои способности для общего развития страны. Смотрите, тот же отряд врачей имени Генри Рива оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь странам других континентов, которые пострадали в разное время от стихийных бедствий и прочего.

- А стоит ли нам базу там военную восстанавливать, возрождать?

- Это вопрос к военным. Я работал дипломатом нашего посольства, а это, скорее всего, - в компетенции военных специалистов.

Но кубинцы позволяют заход в свои порты нашим военным кораблям, для того, чтобы пополнить запасы воды, продуктов,

Если же говорить о военно-техническом сотрудничестве, оно ведь тоже продолжается.

Я имею в виду подготовку военных специалистов для Кабы и поставки того вооружения, которое кубинцы просят. Это же все есть...

- А если России взять Кубу на содержание, грубо говоря? Насколько это реально, возможно и практично, и нужно ли это?

- Что значит на содержание? У нас же политика нашего современного нынешнего правительства значительно отличается того, что было в советский период, когда мы оказывали огромную экономическую помощь. Ну, а потом-то политика изменилась и перешли на общемировые цены.

Речь сейчас идет о взаимовыгодном сотрудничестве. Его надо продолжать. Но - проблема в том, что после 1991 года мы упустили многое из того, что было завоевано. Я имею в виду позиции в области экономического сотрудничества. Поэтому, допустим, в той же никелевой промышленности, которая создавалась с помощью Советского Союза, России, сегодня наших специалистов нет, там работают другие.

- То есть, надо восстанавливать это, прежде всего?

- Конечно. Ну, эта работа идет. Хотя довольно трудно. Тот же металлургический комбинат в Винихосе Марти – я там часто бывал – мог бы развивать дополнительные мощности. Но вопрос-то упирается в том, а где руду взять? Даже металлолом использовали для того, чтобы не остановить производство…

- И - ваши прогнозы? Что ждёт остров Свободы?

- Я думаю, что правительство Кубы, кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес все-таки выйдут из этой трудной ситуации. Но и России, конечно, надо бы помочь этой стране.

Ну, а мне сегодня хотелось бы - и от себя лично, и от тех, кто любит остров Свободы, сказать: Куба, мы с тобой! Venseremos! Мы победим!

- Спасибо огромное.

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