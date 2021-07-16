Знаки Зодиака, которые разбогатеют жарким летом 2021 года

Богатство предопределено звездами? Фото: pixabay.com

Богатство предопределено звездами? Оказывается, эта истина совсем не лишена смысла. Конечно, не стоит сидеть-сиднем и надеяться на богатство, которое вдруг свалится вам на голову (хотя, справедливости ради, иногда так случается).

Как известно, под лежачий камень и вода не течет, однако если же предпринимать определенные усилия, то успех гарантирован.

Итак, какие знаки Зодиака имеют большие шансы разбогатеть нынешним летом?

Начнем с того, что 2021 год - год Быка и с финансовой точки зрения это весьма стабильный период, несмотря на кризисы, пандемию и другие «побочные эффекты». Если действовать правильно, то можно нажить вполне себе неплохой капиталец. Нужно помнить про золотые правила финансового успеха. Обязательно планируйте свои расходы, откладывайте, старайтесь жить по средствам и не берите в долг, особенно под проценты.

Нынешним жарким летом повезет сразу нескольким знакам Зодиака.

Телец. У этого знака денежки водятся практически всегда. Потому как транжиры среди Тельцов встречаются не так уж часто. Рожденные в апреле-мае вряд ли станут тратить больше, нежели способны заработать. К тому же, эти люди не брезгуют никакими подработками. Тут на ум приходит сразу анекдот про Раскольникова - пять старушек - рубль. Тельцы берутся за работу, которую другие не будут делать, и не прогадывают!

Близнецы. У этих ребят фантазия, креатив работают не на 100, а на все 300 процентов! Они готовы днем и ночью генерировать новые идеи и интересные предложения. И каждый раз это будет нечто захватывающее, не имеющее ничего общего с рутиной. Но для этого Близнецам нужно создать подходящие условия. Какие? Да у каждого они очень индивидуальны. Одним требуется команда, другим - бокал белого со льдом и вид на море.

Львы. Великие организаторы и… манипуляторы. Они могут притвориться, что ничегошеньки не понимают в деле и спокойно наблюдать, как другие разбираются, путаются и выходят на правильную дорогу. В реальности острый ум Льва сразу на десять шагов вперед просчитывает все варианты. Эх! Если бы все слушали мудрого Льва!

Скорпион. Может сделать деньги из чего угодно! И это не преувеличение. Это творческие личности, стоит им загореться идеей, как все вокруг начнет работать на нее. Кажется, они знают какие-то волшебные секреты. Скорпионы могут ввести моду на то, что изготавливают, разводят, придумывают. Окружающие станут думать, будто бы этот продукт и есть та самая мечта, без которой их жизнь не будет счастливой.

Стрельцы. Просто везунчики! Из разряда тех, кто упав, окунает руку в снег и находит там бутылку шампанского, оброненную кем-то, покупает последний билет, оказывающийся выигрышным.

Они с легкостью находят отличную работу и умудряются быстро завоевывать не только доверие и любовь начальства, но и солидную прибавку к жалованию.