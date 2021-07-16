Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Дом. Семья16 июля 2021 0:57

Знаки Зодиака, которые разбогатеют жарким летом 2021 года

Российский астролог Елизавета Небесная назвала пять знаков Зодиака, которых ждет финансовый успех нынешним летом
kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Богатство предопределено звездами?

Богатство предопределено звездами?

Фото: pixabay.com

Богатство предопределено звездами? Оказывается, эта истина совсем не лишена смысла. Конечно, не стоит сидеть-сиднем и надеяться на богатство, которое вдруг свалится вам на голову (хотя, справедливости ради, иногда так случается).

Как известно, под лежачий камень и вода не течет, однако если же предпринимать определенные усилия, то успех гарантирован.

Итак, какие знаки Зодиака имеют большие шансы разбогатеть нынешним летом?

Начнем с того, что 2021 год - год Быка и с финансовой точки зрения это весьма стабильный период, несмотря на кризисы, пандемию и другие «побочные эффекты». Если действовать правильно, то можно нажить вполне себе неплохой капиталец. Нужно помнить про золотые правила финансового успеха. Обязательно планируйте свои расходы, откладывайте, старайтесь жить по средствам и не берите в долг, особенно под проценты.

Нынешним жарким летом повезет сразу нескольким знакам Зодиака.

Телец. У этого знака денежки водятся практически всегда. Потому как транжиры среди Тельцов встречаются не так уж часто. Рожденные в апреле-мае вряд ли станут тратить больше, нежели способны заработать. К тому же, эти люди не брезгуют никакими подработками. Тут на ум приходит сразу анекдот про Раскольникова - пять старушек - рубль. Тельцы берутся за работу, которую другие не будут делать, и не прогадывают!

Близнецы. У этих ребят фантазия, креатив работают не на 100, а на все 300 процентов! Они готовы днем и ночью генерировать новые идеи и интересные предложения. И каждый раз это будет нечто захватывающее, не имеющее ничего общего с рутиной. Но для этого Близнецам нужно создать подходящие условия. Какие? Да у каждого они очень индивидуальны. Одним требуется команда, другим - бокал белого со льдом и вид на море.

Львы. Великие организаторы и… манипуляторы. Они могут притвориться, что ничегошеньки не понимают в деле и спокойно наблюдать, как другие разбираются, путаются и выходят на правильную дорогу. В реальности острый ум Льва сразу на десять шагов вперед просчитывает все варианты. Эх! Если бы все слушали мудрого Льва!

Скорпион. Может сделать деньги из чего угодно! И это не преувеличение. Это творческие личности, стоит им загореться идеей, как все вокруг начнет работать на нее. Кажется, они знают какие-то волшебные секреты. Скорпионы могут ввести моду на то, что изготавливают, разводят, придумывают. Окружающие станут думать, будто бы этот продукт и есть та самая мечта, без которой их жизнь не будет счастливой.

Стрельцы. Просто везунчики! Из разряда тех, кто упав, окунает руку в снег и находит там бутылку шампанского, оброненную кем-то, покупает последний билет, оказывающийся выигрышным.

Они с легкостью находят отличную работу и умудряются быстро завоевывать не только доверие и любовь начальства, но и солидную прибавку к жалованию.

ГороскопКАРТИНА ДНЯ